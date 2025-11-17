Piața Auto din România 2025: Ascensiune spectaculoasă a producătorilor chinezi

Datele centralizate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) pentru primele 10 luni ale anului 2025 indică o tendință îngrijorătoare. Cu un total de 120.836 de autoturisme noi înmatriculate, piața a scăzut cu aproape 4% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această contracție este vizibilă la nivelul tuturor jucătorilor tradiționali:

Producătorii europeni: Au înregistrat o scădere de 2,43%, ajungând la 78.410 unități.

Brandurile japoneze: Vânzările au coborât cu 6,34%, totalizând 18.827 de unități.

Constructorii sud-coreeni: Au suferit cel mai abrupt declin, de 16,19%, cu 12.325 de mașini vândute.

Mărcile americane: Au raportat o reducere a vânzărilor de 13%, ajungând la 7.391 de unități.

Acest climat negativ este alimentat de factori economici precum inflația ridicată, costurile mai mari ale creditării și orientarea persistentă a consumatorilor români către autoturismele second-hand, mai scrie ProMotor.

Explozia brandurilor chinezești, creștere de peste 130%

Singura excepție notabilă de la acest tablou sumbru o reprezintă mărcile auto originare din China. Acestea domină statisticile de creștere, cu peste 3.880 de vehicule noi înmatriculate în primele 10 luni din 2025, o creștere masivă de la cele 1.682 de unități înregistrate în 2024.

Succesul lor se bazează pe o strategie comercială agresivă, care include prețuri competitive, pachete de dotări standard superioare, autonomie extinsă pentru modelele electrice și campanii de marketing vizibile. Nume precum BYD, MG, Chery, Seres sau Ora devin prezențe tot mai comune atât în showroom-uri, cât și pe drumurile din România.

Paradoxul românesc: producător major, consumator de mașini rulate

România își menține statutul de jucător important în producția europeană de automobile, însă piața internă reflectă o realitate diferită. Conform datelor ACAROM, în 2025, fabricile locale au produs un total de peste 454.000 de vehicule (245.765 la Dacia-Mioveni și 208.190 la Ford Otosan-Craiova).

În contrast, românii au preferat masiv mașinile la mâna a doua din import, înmatriculând 298.598 de unități (o creștere de 10% față de 2024), în timp ce numărul de mașini noi achiziționate a fost de doar 120.836.

Clasamentul preferințelor pentru mașini noi în 2025

Chiar dacă noii competitori câștigă teren, ierarhia celor mai vândute mărci rămâne dominată de nume consacrate:

Dacia – 34.439 unități Toyota – 11.677 unități Skoda – 9.154 unități Volkswagen – 7.989 unități Renault – 7.823 unități Hyundai – 7.478 unități Ford – 5.848 unități Mercedes – 4.647 unități BMW – 4.347 unități Suzuki – 3.398 unități

Concluzie: o revoluție în plină desfășurare pe piața auto

Anul 2025 marchează un punct de inflexiune. Producătorii chinezi nu mai sunt doar o prezență exotică, ci devin competitori redutabili, câștigând cotă de piață într-un ritm accelerat, exact când jucătorii tradiționali se află pe un trend descendent. Avantajul lor competitiv, bazat pe preț, tehnologie și o ofertă solidă de vehicule electrice, redefinește regulile jocului. Dacă acest ritm se menține, până în 2027, România s-ar putea transforma într-una dintre piețele europene cu cea mai rapidă rată de adopție a automobilelor chinezești