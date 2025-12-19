Cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule a scăzut în octombrie față de aceeași lună a anului trecut

Institutul Național de Statistică a publicat datele privind cifra de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete în luna octombrie 2025. Cifrele relevă evoluții contradictorii în funcție de perioada analizată.

În luna octombrie 2025, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu autovehicule și motociclete a crescut față de septembrie cu 7,5% ca serie brută. Ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate a scăzut însă cu 0,1%.

Față de octombrie 2024, volumul cifrei de afaceri a scăzut în octombrie 2025 cu 1,3% ca serie brută. Ca serie ajustată a scăzut cu 0,8%.

Analizând datele pe segmente, comerțul cu autovehicule a crescut ca serie brută cu 9,3% față de septembrie 2025. Comparativ cu octombrie 2024 a scăzut însă cu 1,7%.

Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule a crescut cu 5,6% față de luna precedentă. Față de octombrie 2024 a scăzut cu 2,9%.

Activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor au crescut cu 7,1% față de octombrie 2024. Este singurul segment cu evoluție pozitivă pe an.

Comerțul cu motociclete a scăzut cu 5,4% față de septembrie. Față de octombrie 2024 a scăzut cu 2,0%.

Pe primele zece luni ale anului, volumul cifrei de afaceri a crescut cu 3,8% ca serie brută. Ca serie ajustată a crescut cu 3,6%. Cea mai mare creștere s-a înregistrat la activitățile de întreținere și reparare a autovehiculelor, cu 18,0%.