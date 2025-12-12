Prima pagină » Social » INS: Numărul locuințelor date în folosință a scăzut în trimestrul III 2025. București–Ilfov, singura regiune cu avans semnificativ

În trimestrul III 2025 au fost date în folosință 15.713 locuințe, cu 663 mai puține decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică.
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
12 dec. 2025, 09:50, Social

Scăderea a fost determinată în principal de diminuarea livrărilor din mediul urban, unde au fost finalizate 8.342 locuințe, cu 1.041 mai puține față de anul trecut. În mediul rural, numărul locuințelor terminate a crescut cu 378, ajungând la 7.371 unități.

Pe ansamblu, locuințele realizate din fonduri private au consemnat o reducere de 856 unități în trimestrul III, în timp ce numărul celor finalizate din fonduri publice a crescut cu 193. Ponderea mediului urban în totalul locuințelor terminate a coborât la 53,1%.

La nivel regional, cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Nord–Vest (minus 644 locuințe), Nord–Est (minus 351) și Centru (minus 293). Creșteri au fost raportate doar în București–Ilfov, unde numărul locuințelor terminate a urcat cu 687, și în regiunea Vest, cu un plus de 57 de locuințe.

În primele nouă luni din 2025 au fost finalizate 40.322 locuințe, cu 1.990 mai puține decât în perioada similară din 2024, reducerea fiind generată aproape integral de scăderea livrărilor din mediul urban. Cele mai pronunțate diminuări regionale au fost consemnate în Centru (minus 868), Nord–Vest (minus 614) și Vest (minus 341). Creșteri au fost raportate în București–Ilfov, cu 448 locuințe, și în Nord–Est, cu 56.

