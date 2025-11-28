INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor

Numărul salariaţilor care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2024 a fost 4.615.400 persoane, din care 47% femei.

Majoritatea și-au desfăşurat activitatea în industria prelucrătoare (19,6%), respectiv în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor (16,6%).

Bărbaţii au deţinut ponderi importante și în activităţile de construcții (14,5% din numărul salariaţilor bărbaţi), respectiv în cele de transport și depozitare (10,9% din numărul salariaţilor bărbaţi), în timp ce femeile au reprezentat peste trei pătrimi din numărul salariaţilor din activităţile de sănătate şi asistenţă socială, respectiv de învăţământ.

În medie, salariul brut de bază cu care au fost încadrați salariaţii care au lucrat cu contract de muncă cu program complet de lucru şi au fost plătiţi pentru întreaga lună octombrie 2024 a fost 6.553 lei.

Venitul brut realizat ca urmare a remunerării după anumite caracteristici și/sau performanțe (în funcție de contracte/proiecte) s-a situat cu mai mult de o pătrime peste salariul brut de bază (8.374 lei).

Cele mai mari salarii brute, în informații și comunicații

Circa 40% dintre salariaţi au realizat venituri brute în intervalul 5.001-10.000 lei.

Peste o treime din numărul salariaţilor a realizat venituri brute sub 5001 lei (35,8% dintre salariaţii bărbaţi, respectiv 34,3% dintre salariaţii femei).

Ponderea salariaţilor care au realizat venituri brute mai mari de 10.000 lei a fost de circa o pătrime, atât pentru salariaţii bărbaţi, cât și pentru salariaţii femei.

INS arată că, în medie, salariul brut de bază al salariaţilor femei a fost 6.527 lei, iar venitul brut realizat de acestea (8.114 lei) s-a situat cu 491 lei sub cel al salariaţilor bărbaţi.

Cele mai ridicate salarii brute de bază, dar și venituri brute realizate le-au avut salariaţii care au lucrat în activitatea de informaţii şi comunicaţii (13.311 lei salariul brut de bază, respectiv 15.791 lei venitul brut realizat). La polul opus, cu cele mai reduse salarii de bază și venituri brute realizate, s-au aflat salariaţii care au lucrat în activitatea de hoteluri și restaurante (4.409 lei salariul brut de bază, respectiv 5.022 lei venitul brut realizat).