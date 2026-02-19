Prima pagină » Social » Cheia din cutie și contractul fals: schema prin care 19 oameni au rămas fără bani și fără locuință

Doi bărbați închiriau apartamente în regim hotelier, apoi le subînchiriau ilegal pe termen lung. 19 victime, prejudiciu de aproape 7.000 de euro și 15.400 de lei.
Andreea Tobias
19 feb. 2026, 08:54, Social

Polițiștii din București au făcut, miercuri, percheziții în Capitală și în județul Teleorman, într-un dosar penal pentru înșelăciune și fals informatic.

Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, două persoane ar fi oferit spre închiriere, în mod nereal, mai multe apartamente situate în București, la prețuri sub nivelul pieței.

Acestea ar fi închiriat apartamente în regim hotelier, prin intermediul platformelor online, folosindu-se de alte identități. Ulterior le-ar fi prezentat ca fiind disponibile pentru închiriere pe termen lung pe diverse site-uri de profil.

Persoanele vătămate erau contactate, în principal, prin aplicații de mesagerie. Li se cerea plata unei luni de chirie și a unei luni de garanție. Sub pretextul întocmirii unor contracte electronice, bănuiții ar fi solicitat și fotografii ale actelor de identitate.

Ulterior, victimele primeau contracte fictive și li se solicitau date pentru deschiderea de portofele virtuale și conturi de criptomonede, administrate de cei doi bănuiți.

Contracte false, criptomonede și 19 victime

Surse din anchetă au declarat pentru MEDIAFAX că cei doi bărbați au închiriat mai multe locuințe în regim hotelier. După ce erau în posesia lor, le scoteau la închiriere fără drept, pe termen lung. Spuneau că nu sunt în țară sau că nu pot ajunge și îi rugau pe cei care veneau să vadă apartamentele să ridice cheia din cutie, folosind un cod. De asemenea, se foloseau de identitatea unui alt bărbat.

Pentru că prețurile erau sub nivelul pieței, apartamentele se închiriau rapid. Indivizii întocmeau contracte online, cu semnătură electronică. Plata se făcea prin bancomate de criptomonede sau prin portofele virtuale administrate de ei.

După ce primeau banii, nu mai răspundeau la telefon.

Un suspect, reținut 24 de ore și dus în fața magistraților

Sunt 19 persoane vătămate.

Indivizii au fost audiați. Unul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

