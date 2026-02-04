Cele mai sigure orașe pentru femeile care călătoresc singure

Singapore ocupă primul loc datorită indicelui ridicat de siguranță, Wi-Fi-ului rapid și transportului public fiabil. New York și Dubai completează podiumul. 84% dintre călătorii solo sunt femei.

Pe măsură ce un număr tot mai mare de femei pornesc în aventuri solo, au fost dezvăluite cele mai bune orașe din lume pentru femeile care călătoresc singure în 2026.

Rapoarte recente arată că un procent uimitor de 84% dintre călătorii solo sunt femei. Datele de căutare Google din Marea Britanie indică faptul că anul acesta se vor stabili noi recorduri pentru aventurile solo.

Deși interesul pentru călătoriile solo a crescut cu 116% față de anul trecut, alegerea destinației rămâne o provocare, în special pentru femeile care călătoresc singure.

Singapore, destinația preferată

Un nou studiu a analizat mai mulți factori: criminalitatea și nivelul de siguranță, timpul de așteptare pentru transportul public, viteza conexiunii la internet și tendințele de căutare pentru călătoriile solo.

Singapore s-a dovedit a fi destinația preferată a femeilor care călătoresc singure. Orașul are un indice ridicat de siguranță de 77,5, conexiune Wi-Fi rapidă (407,05 Mbps) și transport public fiabil (timp mediu de așteptare de șase minute).

Orașul din Asia de Sud-Est se mândrește cu un climat tropical, plaje liniștite și multe spații verzi. Este o destinație ideală de vacanță pentru călătorii care caută soare, mare și activități în aer liber.

Conform datelor TrustedHousesitters, cererea pentru „vacanțe în Singapore” a crescut cu 27% în ultima lună față de anul trecut.

New York și Dubai, pe podium

New York City se clasează pe locul al doilea, cu o rată a criminalității de 21,1 din 100, o viteză mare a internetului de 295,18 Mbps și o așteptare medie de 8 minute pentru transportul public.

Dubai ocupă locul al treilea la nivel global pentru călătoriile solo ale femeilor, datorită siguranței sale excepționale. Orașul din Emiratele Arabe Unite se mândrește cu un scor impresionant de 83,9/100 și rate ale criminalității foarte scăzute.

Top 10 orașe pentru călătorii solo feminine

1. Singapore – Rată criminalitate: 22,5/100, Indice siguranță: 77,5/100, Timp așteptare transport: 6 min, Viteză internet: 407,05 Mbps, Scor final: 93,0/100

2. New York City – Rată criminalitate: 21,1/100, Indice siguranță: 78,9/100, Timp așteptare transport: 8 min, Viteză internet: 295,18 Mbps, Scor final: 90,2/100

3. Dubai – Rată criminalitate: 16,1/100, Indice siguranță: 83,9/100, Timp așteptare transport: 11 min, Viteză internet: 315,27 Mbps, Scor final: 89,2/100

4. Tokyo – Rată criminalitate: 25,1/100, Indice siguranță: 74,9/100, Timp așteptare transport: 6 min, Viteză internet: 220,42 Mbps, Scor final: 82,5/100

5. Seul – Rată criminalitate: 24,7/100, Indice siguranță: 75,3/100, Timp așteptare transport: 7 min, Viteză internet: 219,22 Mbps, Scor final: 80,8/100

6. Paris – Rată criminalitate: 33/100, Indice siguranță: 67/100, Timp așteptare transport: 9 min, Viteză internet: 269,3 Mbps, Scor final: 79,2/100

7. Amsterdam – Rată criminalitate: 25,7/100, Indice siguranță: 74,3/100, Timp așteptare transport: 7 min, Viteză internet: 196,02 Mbps, Scor final: 78,9/100

8. Abu Dhabi – Rată criminalitate: 11,1/100, Indice siguranță: 88,9/100, Timp așteptare transport: 14 min, Viteză internet: 392,98 Mbps, Scor final: 74,1/100

9. Londra – Rată criminalitate: 32,6/100, Indice siguranță: 67,4/100, Timp așteptare transport: 8 min, Viteză internet: 153,66 Mbps, Scor final: 74,0/100

10. Bangkok – Rată criminalitate: 38,2/100, Indice siguranță: 61,8/100, Timp așteptare transport: 11 min, Viteză internet: 304,36 Mbps, Scor final: 72,5/100

Sfaturi pentru călătoare

Experții încurajează femeile care călătoresc să împărtășească itinerariul lor cu cei dragi de acasă înainte de a pleca, să cerceteze temeinic siguranța destinației lor și să planifice activități care să le asigure bunăstarea.

„Secretul este să fii deschis și curios față de noile oportunități care apar și să accepți invitațiile, chiar dacă te simți puțin timid să faci acest lucru”, spun specialiștii.