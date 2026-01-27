Care sunt cele mai puternice pașapoarte din lume? Afganistan conduce clasamentul negativ în topul pașapoartelor care deschid cele mai puține uși

În acest articol explorăm cele mai puternice pașapoarte ale planetei și pe cele care, din păcate, transformă fiecare călătorie într-o adevărată odisee birocratică demnă de Ulise, notează Serendipias.com.

Cele mai puternice pașapoarte din lume

În lumea mobilității globale, nu toate pașapoartele sunt egale. Clasamentul celor mai puternice se bazează pe numărul de țări care permit intrarea fără viză sau cu viză la sosire. Potrivit celor mai recente rapoarte, aceștia sunt giganții turismului internațional:

Japonia și Singapore ocupă primele locuri: aceste pașapoarte sunt aproape niște chei universale care deschid accesul către 192, respectiv 193 de țări fără viză. Dacă ai unul dintre ele în buzunar, lumea este aproape a ta.

Germania, Spania, Italia și Finlanda, cu acces în peste 190 de țări, sunt de asemenea extrem de puternice, europenii joacă și ei în liga călătorilor fără frontiere. Noroc dacă citești acest articol în spaniolă, pentru că și tu poți ajunge în aproximativ 180 de țări fără viză. Franța, Țările de Jos și Suedia nu rămân în urmă, oferind o libertate de mișcare invidiabilă în aproape toate colțurile lumii.

A avea un pașaport din aceste țări înseamnă că formalitățile de viză vor fi rareori o problemă și că poți face planuri spontane fără prea multe griji.

Pașapoartele care deschid cele mai puține uși

La celălalt capăt al spectrului se află pașapoarte care sunt aproape ca o povară. Cetățenii acestor țări se confruntă cu dificultăți majore pentru a călători fără viză sau fără aprobări speciale:

Afganistanul conduce clasamentul negativ, cu acces fără viză în mai puțin de 30 de țări, fiind cel mai slab pașaport din lume. A călători cu un pașaport afgan este o probă de răbdare și birocrație. Irak și Siria, cu restricții în peste 160 de țări, se află de asemenea într-o situație dificilă.

Călătoriile cu aceste pașapoarte presupun cereri de viză complicate și, în multe cazuri, refuzuri frecvente. Pakistan, Yemen și Somalia se regăsesc și ele pe lista celor mai slabe pașapoarte, cu acces limitat și proceduri obositoare pentru aproape orice destinație.

De ce unele pașapoarte sunt mai puternice decât altele

Puterea unui pașaport nu ține de designul copertei, ci de diplomația și relațiile internaționale ale țării respective. Factori precum stabilitatea politică, securitatea și nivelul de încredere internațională joacă un rol esențial în stabilirea numărului de state care permit intrarea fără viză.

Acordurile bilaterale, forța economică și istoricul în materie de drepturi ale omului și cooperare internațională influențează percepția globală asupra unui pașaport. Țările cu politici externe solide și alianțe strategice obțin, de regulă, un acces mai larg fără restricții.

În plus, corupția, conflictele interne și riscul migrației ilegale pot duce la impunerea unor bariere suplimentare pentru anumite naționalități. De aceea, pașapoartele statelor stabile și prospere oferă o libertate de mișcare mult mai mare decât cele provenite din regiuni aflate în criză.

Nu este doar un document, este un privilegiu

Pentru unii, pașaportul este doar o formalitate administrativă, o simplă carte de identitate pentru călătorii. Pentru alții, însă, reprezintă o barieră invizibilă care le limitează oportunitățile și capacitatea de a explora lumea.

Morala: dacă ai un pașaport puternic, profită de el și călătorește. Nu doar că îți oferă libertate, dar reflectă și statutul internațional al țării tale. Iar dacă nu, amintește-ți că, deși ștampilele din pașaport sunt valoroase, adevărata călătorie începe cu dorința de a descoperi, de a depăși obstacolele și de a-ți lărgi orizonturile, indiferent de dificultățile birocratice.