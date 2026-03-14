Benzina și motorina, mai scumpe în România decât în Ungaria

„Prin plafonarea prețurilor la combustibili, Guvernul Ungariei protejează familiile și economia națională chiar și în perioada blocadei petroliere din Ucraina. Între timp, în sudul Transilvaniei, la stația MOL din Alvinci, litrul de motorină este cu 70 de forinți mai scump, iar cel de benzină 95 cu 62 de forinți mai scump decât în Ungaria”, a scris Németh, într-o postare pe Facebook.

Ziarul maghiar Ripost, – care a preluat mesajul oficialului din guvernul Orbán, membru al partidului Fidesz – notează: „este oficial că aceste consecințe ale exploziei prețului la petrol deja se simt în est, în special pentru cei care trăiesc aici și care pot alimenta cu un preț cu aproape 100 de forinți mai scump” (n.r. – 1,30 lei).

În fotografia publicată de Németh pe Facebook, surprinsă la o benzinărie în localitatea Vințu de Jos (n.r. – Alvinci), din Alba, arăta că un litru de benzină costă 8.63 lei, în timp ce litrul de motorină costă 8,89 lei.

Reamintim că, la începutul săptămânii, Guvernul maghiar a plafonat prețurile la combustibil. În Ungaria, un litru de benzină costă 595 de forinți, echivalentul a 7,72 de lei, în timp ce un litru de motorină costă 615 forinți, adică echivalentul a 7.98 lei.

Guvernul maghiar a luat decizia plafonării pentru a veni în sprijinul cetățenilor, dar și transportatorilor din Ungaria, în contextul creșterii prețurilor la combustibil, pe fondul crizei petroliere cauzată de întreruperea transportului de țiței rusesc prin conducta Drujba, de care Ungaria depindea, dar și pe fondul scumpirilor determinate de războiul din Golf.

Situația din România, incertă

În ceea ce privește situația de la noi din țară, dacă joi, premierul Ilie Bolojan explica faptul că România nu poate interveni direct în scăderea prețurilor la carburanți, din cauza faptului că prețurile au crescut la nivel global, iar țara noastră importă două treimi din țiței și produse petroliere, vineri seara, ministrul Energiei, Bogdan Ivan a precizat că a transmis Guvernului un document intern de lucru pentru declanșarea unei stări de criză, în cazul în care prețurile la petrol cresc continuu.

„În situația în care avem o escaladare continuă a prețului carburanților, să avem tot cadrul legal prin care să putem interveni de îndată, ca și Guvern, pentru a declara situația de criză în domeniul energetic și pentru a putea să luăm măsuri care, pe o perioadă temporară, să poată să atenueze cât mai mult posibil efectul negativ asupra buzunarului românilor și asupra companiilor”, afirma Ivan la Digi24.

Deciziile SUA ar putea influența prețurile globale

În ceea ce privește evoluțiile din Iran, precizăm că SUA au ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc aflat deja în tranzit. Derogarea de la sancțiuni este valabilă pe o perioadă de 30 de zile, însă în ceea ce privește tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, atacurile asupra petrolierelor încă continuă, iar în ciuda faptului că firmele care transportă petrol cer escorte militare, SUA încă nu au luat această măsură, propriu-zis, ci doar afirmă că vor lua această decizie.