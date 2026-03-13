Ministrul Energiei a pregătit documentele necesare pentru declararea stării de criză în domeniul energetic

Bogdan Ivan a spus că aceste documente au fost trimise Guvernului și membrilor coaliției.

„În situația în care avem o escaladare continuă a prețului carburanților, să avem tot cadrul legal prin care să putem interveni de îndată, ca și Guvern, pentru a declara situația de criză în domeniul energetic și pentru a putea să luăm măsuri care, pe o perioadă temporară, să poată să atenueze cât mai mult posibil efectul negativ asupra buzunarului românilor și asupra companiilor. (…) E un document de lucru intern, cel care a apărut în spațiu public, care a fost transmis Guvernului și membrilor coaliției în încercarea de a găsi cât mai rapid soluții prin care să blocăm această creștere”, a spus, vineri seara, Bogdan Ivan la Digi24.

El spune că au fost luate deja o serie de măsuri, printre care rerutarea de noi rute comerciale, extinderea contractelor aflate în vigoare, schimbarea destinației anumitor capacități de stocare a petrolului către motorină, care este cea mai volatilă în această perioadă, și blocarea speculei.

„Dar, în continuare, avem o situație complicată, care lovește întreaga Europa și întreaga lume și, din acest punct de vedere, luăm măsuri și suntem pregătiți cu acte normative foarte clare, de care trebuie să știe întreaga coaliție și care să permită Guvernului să ia decizii de îndată în situația în care avem, în continuare, aceste situații de escaladare în Orientul Mijlociu”, a mai spus ministrul Energiei.

El spune că măsurile care au implicații în zona fiscală sau de natură diplomatică trebuie luate de Guvern.

„Eu am fost pregătit, am venit cu aceste măsuri și acte normative prin care Guvernul poate să acționeze de îndată și dacă se consideră la nivelul guvernamental și premierul consideră că o parte din acele măsuri trebuie luate, am creat cadrul în care ele se poată să fie luate în decurs de câteva ore, pentru a nu fi în situația în care să mai pierdem timp pentru a redacta acte normative, pentru a lua avize de alte ministere”, a mai spus Bogdan Ivan.