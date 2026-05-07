Conflict pe siglă între Salvamont și Crucea Roșie. Cu pixul sau carioca, vom contura cu neagru crucea roșie

„Crucea Roșie Română atacă în instanță marca Salvamont România”, anunțat în urmă cu câteva zile salvatorii montani.

Aceștia spuneau că Crucea Roșie a început un proces de anulare în instanță a mărcii oficiale Salvamont.

„În toamna anului 2024, Societatea Națională de Cruce Roșie din România a notificat Salvamont România, susținând că utilizarea simbolului în cadrul siglei Salvamont ar fi nelegală și solicitând renunțarea la actuala emblemă. În răspunsul nostru am subliniat faptul că activitatea de salvare montană din România este oficializată de peste 122 de ani, iar emblema a fost concepută în anii ’60 și consacrată legal, împreună cu denumirea oficială , încă din anul 1969, prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 140/1969 privind prevenirea accidentelor turistice și organizarea acțiunilor de salvare în munți”, a transmis Salvamont România.

Contur negru

Reprezentanții Salvamont România susțin joi că nu consideră necesară schimbarea imaginii printr-un nou logo pentru a câștiga aprecierea publicului și că nu își permit, din punct de vedere financiar, rebranduirea prin serigrafie, termotransfer, broderie sau vopsire a peste 10.000 de elemente de echipament, mijloace de intervenție, salvare, prim ajutor și transport, baze Salvamont, panouri indicatoare sau săgeți de marcaj.

„Am decis să alegem cea mai simplă, accesibilă și economică soluție identificată de noi, în eventualitatea în care vom pierde acest litigiu cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România sau cu orice altă instituție care se consideră deținătorul absolut al oricărei forme de cruce ori al semnului plus”, transmite Salvamont România.

Salvatorii montani susțin că vor contura cu negru crucea roșie din siglă, cu ajutorul unui simplu pix sau al unei carioci, și va rezulta fie o cruce neagră cu interior roșu, fie un semn plus roșu cu margine neagră.

„În acest mod, vom obține un simbol diferit de emblema Crucii Roșii, vom evita costuri uriașe de rebranding, iar conturul negru ne va aminti permanent de aceea zi neagră și de acest moment neplăcut, unic la nivel mondial, în care Societatea Națională de Cruce Roșie din România a contestat sigla unui serviciu public de urgență, un serviciu care în fiecare zi salvează vieți gratuit, siglă pe care o deținem și o folosim de peste o jumătate de secol”, arată Salvamont România.

Poziția Crucii Roșii

Reprezentanții Crucii Roșii din România au anunțat în 5 mai că demersul nu vizează activitatea Salvamont, rolul salvatorilor montani, contribuția voluntarilor sau colaborările locale existente între structurile Salvamont și filialele Crucii Roșii Române, ci exclusiv clarificarea regimului juridic al utilizării emblemei Crucii Roșii.

„Emblema Crucii Roșii este protejată prin Legea nr. 139/1995, prin art. 437 din Codul penal și prin cadrul internațional aplicabil, inclusiv Convențiile de la Geneva. Aspectele în discuție fac obiectul unor proceduri oficiale aflate în desfășurare, inclusiv în fața OSIM și a instanțelor competente. Din respect pentru aceste proceduri, Crucea Roșie Română nu va comenta punctual afirmațiile formulate în spațiul public și nu va transforma un subiect juridic într-o dispută publică”, au transmis aceștia.