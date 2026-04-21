Donald Trump spune că negocierile cu Iranul vor fi finalizate „și toată lumea va fi mulțumită”

„Am făcut o treabă excelentă și vom încheia negocierile, iar toată lumea va fi mulțumită”, a spus Trump în timpul unui interviu telefonic cu un realizator radio conservator.

Comentariile au venit la doar câteva ore după ce președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Teheranul respinge negocierile cu SUA „sub umbra amenințărilor”.

Ghalibaf, care a jucat un rol cheie în discuții, l-a criticat vehement pe Trump pentru decizia sa de a impune o blocadă asupra Strâmtorii Ormuz, pe care Teheranul a susținut-o ca fiind o încălcare a unui armistițiu deja fragil, scrie Anadolu.

Președintele parlamentului a postat pe platforma companiei americane de socializare X că Trump a încercat să folosească amenințările pentru a transforma discuțiile „într-o masă de capitulare sau pentru a justifica o nouă instigare la război”. El a spus că Iranul a pregătit noi opțiuni militare în cazul în care un armistițiu de două săptămâni, mediat de Pakistan, va expira în această săptămână.

Întrebat despre opoziția Iranului față de discuții, Trump a spus că „vor negocia și, dacă nu o vor face, vor vedea probleme cum nu au mai văzut niciodată”.

„Și sperăm că vor face o înțelegere corectă și își vor reconstrui țara, dar când o vor face, nu vor avea o armă nucleară”, a spus el. „Nu vor avea acces la nicio șansă de a avea o armă nucleară”.

Trump a anunțat duminică că reprezentanții SUA vor zbura la Islamabad pentru negocieri, deși Teheranul nu și-a confirmat încă oficial participarea și a cerut ridicarea blocadei.

Comentariile au venit în contextul în care SUA a menținut o blocadă navală asupra navelor care intră și ies din porturile iraniene de săptămâna trecută. Teheranul a descris blocada ca o încălcare a armistițiului în curs.

Trump a avertizat, de asemenea, duminică, că SUA vor viza infrastructura Iranului dacă Teheranul nu va accepta termenii SUA pentru a pune capăt conflictului, ceea ce a sporit neliniștea pieței, deoarece armistițiul urmează să expire marți seara, ora Washingtonului.

Îngrijorările legate de transportul maritim s-au intensificat după ce Iranul, care declarase vineri că Strâmtoarea Ormuz a fost redeschisă traficului maritim, și-a schimbat cursul sâmbătă și a restricționat din nou mișcările navelor pe calea navigabilă strategică, presa de stat afirmând că SUA nu și-a îndeplinit obligațiile.

Pakistanul a găzduit primul contact direct la nivel înalt dintre SUA și Iran la Islamabad, în perioada 11-12 aprilie, primul astfel de contact de la ruperea relațiilor diplomatice dintre cele două țări în 1979, dar discuțiile s-au încheiat fără niciun progres.