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„Lăsați-i să-și rezolve problemele singuri. Eu i-am adus în această situație”. Președintele Trump insistă pentru discuții directe Zelenski – Putin

De la bordul Air Force One, Trump își exprimă sprijinul pentru discuții directe Ucraina-Rusia fără mediere americană.
Sorina Matei
06 iun. 2026, 10:10, Știri externe
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„Lăsați-i să-și rezolve problemele singuri. Eu sunt cel care i-a adus în această situație”, a spus Trump despre Putin și Zelenski.

Conform președintelui SUA, părțile implicate se apropie de momentul în care conflictul ar trebui să fie rezolvat.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va sprijini negocierile directe de pace dintre președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, fără mediere inițială din partea SUA.

Într-un interviu acordat reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, Trump a susținut că politicile sale i-au adus pe ambii lideri în această poziție și și-a exprimat încrederea că totul se apropie de un sfârșit.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu se opune negocierilor independente între Ucraina și Rusia pentru încheierea conflictului, fără participarea directă a SUA ca mediator inițial.

Întrebat de jurnaliști dacă președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar trebui să aibă o conversație directă înainte ca SUA să intervină din nou pentru a media discuțiile oficiale de pace, Trump a indicat că susține ideea.

„Ei bine, nu mă deranjează”, a declarat Trump. „Adică, lăsați-i să se descurce. Eu sunt cel care i-a adus în această poziție și cred că se va rezolva. Cred că ne apropiem de locul în care ar fi trebuit să ajungă Rusia [și] Ucraina… Dar cred că se va rezolva.”
Președintele SUA a reiterat, de asemenea, părerea sa conform căreia războiul nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată, adăugând că invazia la scară largă nu ar fi avut loc dacă el ar fi condus SUA în 2022.
Comentariile lui Trump au venit imediat după o inițiativă diplomatică publică din partea Kievului. Joi, 4 iunie, președintele Zelenski a publicat o scrisoare deschisă în care propunea direct o întâlnire față în față cu Putin într-o țară neutră – cum ar fi Elveția, Turcia sau o națiune arabă – cu participarea SUA și a partenerilor europeni ca potențiali garanți ai securității.

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