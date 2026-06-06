Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va sprijini negocierile directe de pace dintre președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin, fără mediere inițială din partea SUA.

Într-un interviu acordat reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One, Trump a susținut că politicile sale i-au adus pe ambii lideri în această poziție și și-a exprimat încrederea că totul se apropie de un sfârșit.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că nu se opune negocierilor independente între Ucraina și Rusia pentru încheierea conflictului, fără participarea directă a SUA ca mediator inițial.

Întrebat de jurnaliști dacă președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar trebui să aibă o conversație directă înainte ca SUA să intervină din nou pentru a media discuțiile oficiale de pace, Trump a indicat că susține ideea.