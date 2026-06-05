Prima pagină » Știri externe » Trump vrea noi concedieri în serviciile de informații ale SUA

Trump vrea noi concedieri în serviciile de informații ale SUA

Președintele Donald Trump a anunțat că dorește reduceri de personal în cadrul serviciilor naționale de informații ale SUA, după numirea lui Bill Pulte ca director interimar al instituției care coordonează cele 18 agenții de informații americane.
Trump vrea noi concedieri în serviciile de informații ale SUA
Luiza Moldovan
06 iun. 2026, 02:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Președintele american Donald Trump a declarat că dorește reducerea personalului din cadrul Biroului Directorului Național pentru Informații (DNI), după numirea lui Bill Pulte în funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații, relatează AP.

Aflat la bordul aeronavei Air Force One, în drum spre un eveniment din Wisconsin, Trump le-a spus jurnaliștilor că instituția este „mult prea mare de prea mult timp” și că nu ar avea nicio problemă dacă noul șef interimar ar face concedieri.

„Mulți nu ar trebui să fie acolo”

„Va face o treabă foarte bună”, a spus Trump despre Pulte.

„Va urmări totul foarte atent.”

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a afirmat că i-a cerut deja lui Bill Pulte să înceapă procesul de reducere a personalului.

Trump a susținut că în comunitatea de informații există numeroși angajați care „nu ar trebui să fie acolo”, făcând referire la oficiali care au lucrat în administrațiile democrate conduse de Joe Biden și Barack Obama.

Numirea lui Pulte – controversată

Bill Pulte, care anterior a condus Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor, nu are experiență directă în domeniul securității naționale.

Numirea sa temporară a provocat însă reacții critice atât din partea democraților, cât și a unor republicani din Senat.

Potrivit presei americane, desemnarea lui Pulte a complicat inclusiv reînnoirea unui program important de supraveghere a securității naționale, deoarece democrații au refuzat să susțină procedura în lipsa încrederii în noul șef interimar al serviciilor de informații.

Trump nu intenționează să-l nominalizeze pe Pulte

Trump a precizat că nu intenționează să îl nominalizeze permanent pe Pulte pentru această funcție și că analizează în prezent cinci posibili candidați pentru conducerea serviciilor naționale de informații.

Biroul DNI trecuse deja prin reduceri importante înaintea numirii lui Pulte.

Fosta directoare, Tulsi Gabbard, anunțase diminuarea bugetului instituției cu peste 700 de milioane de dolari anual și reducerea personalului cu aproximativ 40%, susținând că structura devenise „umflată și ineficientă”.

Gabbard a demisionat luna trecută, după ce a anunțat că soțul său a fost diagnosticat cu cancer.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia