Trump vrea noi concedieri în serviciile de informații ale SUA

Președintele american Donald Trump a declarat că dorește reducerea personalului din cadrul Biroului Directorului Național pentru Informații (DNI), după numirea lui Bill Pulte în funcția de director interimar al serviciilor naționale de informații, relatează AP.

Aflat la bordul aeronavei Air Force One, în drum spre un eveniment din Wisconsin, Trump le-a spus jurnaliștilor că instituția este „mult prea mare de prea mult timp” și că nu ar avea nicio problemă dacă noul șef interimar ar face concedieri.

„Mulți nu ar trebui să fie acolo”

„Va face o treabă foarte bună”, a spus Trump despre Pulte.

„Va urmări totul foarte atent.”

Într-un interviu acordat publicației The Wall Street Journal, liderul de la Casa Albă a afirmat că i-a cerut deja lui Bill Pulte să înceapă procesul de reducere a personalului.

Trump a susținut că în comunitatea de informații există numeroși angajați care „nu ar trebui să fie acolo”, făcând referire la oficiali care au lucrat în administrațiile democrate conduse de Joe Biden și Barack Obama.

Numirea lui Pulte – controversată

Bill Pulte, care anterior a condus Agenția Federală pentru Finanțarea Locuințelor, nu are experiență directă în domeniul securității naționale.

Numirea sa temporară a provocat însă reacții critice atât din partea democraților, cât și a unor republicani din Senat.

Potrivit presei americane, desemnarea lui Pulte a complicat inclusiv reînnoirea unui program important de supraveghere a securității naționale, deoarece democrații au refuzat să susțină procedura în lipsa încrederii în noul șef interimar al serviciilor de informații.

Trump nu intenționează să-l nominalizeze pe Pulte

Trump a precizat că nu intenționează să îl nominalizeze permanent pe Pulte pentru această funcție și că analizează în prezent cinci posibili candidați pentru conducerea serviciilor naționale de informații.

Biroul DNI trecuse deja prin reduceri importante înaintea numirii lui Pulte.

Fosta directoare, Tulsi Gabbard, anunțase diminuarea bugetului instituției cu peste 700 de milioane de dolari anual și reducerea personalului cu aproximativ 40%, susținând că structura devenise „umflată și ineficientă”.

Gabbard a demisionat luna trecută, după ce a anunțat că soțul său a fost diagnosticat cu cancer.