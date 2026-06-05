Trump își accelerează agenda anti-imigrație cu un nou pachet uriaș de finanțare

Congresul american este pe punctul de a aproba un nou pachet de finanțare de aproape 70 de miliarde de dolari destinat Departamentului pentru Securitate Internă, consolidând astfel planul președintelui Donald Trump privind deportările în masă, potrivit AP.

Pachetul a trecut deja de Senatul controlat de republicani și urmează să fie votat în Camera Reprezentanților.

Democrații și organizațiile pro-imigrație critică dur proiectul, pe care îl descriu drept un „cec în alb” pentru autoritățile de imigrație și un „bancomat pentru ICE”, agenția federală responsabilă cu arestarea și deportarea imigranților fără acte.

Finanțare uriașă pentru ICE

Noua finanțare include aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru operațiunile ICE, dar și miliarde suplimentare pentru Patrula de Frontieră și alte structuri federale.

Fondurile ar urma să acopere activitatea instituțiilor până în 2029.

Tom Homan, responsabilul lui Trump pentru securitatea frontierei, a declarat pentru CBS News că administrația „va continua să aresteze, să rețină și să deporteze oameni”, anunțând totodată intensificarea operațiunilor în New York în această vară.

Criticii spun însă că proiectul este neobișnuit de vag și lipsit de mecanisme de control. Documentul are doar 12 pagini și nu conține restricțiile sau condițiile care apar de regulă în legislația bugetară americană.

„Mașinărie masivă de deportare”

„Opțiunile lor sunt practic nelimitate în ceea ce privește modul în care pot cheltui acești bani”, a spus Vanessa Cardenas, directoarea organizației pentru drepturile imigranților America’s Voice.

Ea a criticat faptul că fondurile publice sunt direcționate către „o mașinărie masivă de deportare”, în timp ce mulți americani se confruntă cu dificultăți economice și costuri ridicate pentru sănătate, alimente sau combustibil.

Trump încearcă discret să schimbe strategia de imigrație

Administrația Trump încearcă între timp să schimbe strategia privind imigrația.

După raidurile controversate și protestele izbucnite în mai multe state, autoritățile au început să limiteze mai discret posibilitatea imigranților de a rămâne legal în SUA, prin eliminarea unor forme de protecție temporară și întârzierea procesării documentelor.

Afectați sunt inclusiv „Dreamers”, tineri aduși ilegal în SUA în copilărie, care beneficiază de programul DACA (Deferred Actions for Childhood Arrivals – Acțiuni amânate pentru Sosirile din Copilărie).

Mulți dintre ei reclamă întârzieri în reînnoirea statutului lor legal, ceea ce îi poate expune deportării.

Viziuni care se bat cap în cap între democrați și rpublicani

În paralel, Departamentul pentru Securitate Internă continuă să angajeze noi agenți ICE, să construiască centre de detenție și să negocieze cu alte state preluarea persoanelor deportate din SUA.

Republicanii susțin că măsurile sunt necesare pentru securitatea națională și pentru respectarea legii imigrației.

Democrații avertizează însă că administrația primește puteri fără precedent și resurse uriașe fără o supraveghere reală din partea Congresului.

Presiunea asupra Casei Albe este tot mai mare după ce administrația Trump nu a reușit încă să atingă obiectivul de aproximativ un milion de deportări anual, promis în campania electorală.