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Continuă campania de SMS-uri false cu amenzi și taxe restante. Infractorii folosesc un nou pretext

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a avertizat din nou marți asupra campaniei de SMS-uri false prin care infractorii încearcă să convingă destinatarii că au de achitat amenzi sau taxe restante, încercând să-i convingă să își introducă datele bancare pe site-uri frauduloase.
Continuă campania de SMS-uri false cu amenzi și taxe restante. Infractorii folosesc un nou pretext
Maria Miron
21 iul. 2026, 15:27, Social
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La o săptămână după primul avertisment, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) anunță că frauda prin SMS cu amenzi și taxe restante continuă și îi îndeamnă pe utilizatori să nu acceseze linkurile primite în astfel de mesaje.

Potrivit instituției, atacatorii trimit mesaje care informează despre o presupusă amendă sau o plată restantă și încearcă să determine destinatarii să acceseze un link pentru „achitare” ori pentru „verificarea detaliilor”.

„Mesajele folosesc un ton urgent și invocă penalități, taxe suplimentare sau alte consecințe pentru a crea presiune”, avertizează DNSC. Una dintre principalele metode folosite de atacatori este redirecționarea victimelor către site-uri care imită platformele oficiale.

Cum pot fi recunoscute mesajele frauduloase

Reprezentanții DNSC au explicat că există mai multe indicii care pot trăda tentativa de fraudă. Printre acestea se numără solicitarea de a accesa un link primit prin SMS pentru efectuarea plății și folosirea unor domenii web care imită platformele oficiale, dar au adrese diferite, cum a fost cazul domeniului fals ghiseul.cc, creat pentru a imita platforma oficială ghiseul.ro.

De asemenea, mesajele încearcă să creeze panică prin termene-limită foarte scurte sau prin amenințări cu sancțiuni severe.

Cum se pot proteja utilizatorii

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS sau prin aplicații de mesagerie și să verifice eventualele obligații de plată exclusiv prin platformele oficiale, accesate prin introducerea manuală a adresei în browser.

De asemenea, aceștia îi sfătuiesc să verifice cu atenție adresa site-ului înainte de a introduce date personale sau bancare.

„Dacă ați furnizat deja date de card, contactați imediat banca pentru blocarea instrumentului de plată”, se arată în avertizare.

Persoanele care primesc astfel de mesaje sunt încurajate să le raporteze prin platforma PNRISC (pnrisc.dnsc.ro) și să descrie scenariul fraudei pe platforma Siguranța Online – Uniți împotriva escrocheriilor (sigurantaonline.ro).

Cum acționează escrocii

DNSC a avertizat anterior asupra unei campanii în care atacatorii foloseau identitatea „Poliției Rutiere Române” pentru a trimite SMS-uri privind o presupusă amendă pentru depășirea vitezei.

Victimele erau îndemnate să răspundă la mesaj și erau redirecționate către domeniul fals ghiseul.cc, creat pentru a imita platforma oficială ghiseul.ro. Mesajele invocau executarea silită, blocarea conturilor bancare, sechestrarea vehiculului și alte consecințe legale pentru a determina plata rapidă a unei amenzi inexistente.

Potrivit specialiștilor, atacatorii folosesc în continuare același tip de scenariu, însă și-au schimbat pretextul. Dacă anterior pretindeau că destinatarii au depășit limita de viteză, acum susțin că aceștia au de achitat amenzi sau taxe restante, încercând să îi determine să acceseze linkurile frauduloase.

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