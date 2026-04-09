Israelienii anunță că l-au ucis pe nepotul șefului Hezbollah, Naim Qassem

Israelienii anunță joi că l-au ucis pe nepotul șefului Hezbollah, Naim Qassem. Acesta era și secretarul personal al liderului organizației libaneze.
Sursă foto: Hepta. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Petru Mazilu
09 apr. 2026, 11:19, Știri externe

Israelul a anunțat joi că l-a ucis pe nepotul lui Naim Qassem, liderul grupării libaneze Hezbollah, susținută de Iran. Bărbatul a murit în urma unui atac asupra Beirutului, potrivit Reuters.

„IDF a atacat zona Beirutului și l-a eliminat pe Ali Yusuf Harshi, secretarul personal și nepotul secretarului general Hezbollah, Naim Qassem”, a transmis armata.

Atacul a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Israelienii au continuat să atace ținte Hezbollah în ciuda armistițiului Iran-SUA.

Iranienii amenință cu renunțarea la armistițiul de două săptămâni dacă israelienii nu opresc atacul asupra Libanului.

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport
5.000 de oameni decid soarta guvernării: cine sunt pesediștii care votează dacă PSD rămâne sau iese de la putere
Libertatea
Zodia care își poate petrece Paștele pe patul de spital, potrivit Cristinei Demetrescu: „Pot apărea dureri fizice. Atenție la lovituri în zona capului”
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor