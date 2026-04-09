Macron este așteptat la Roma pentru a se întâlni pentru prima dată cu Papa Leon al XIV-lea

Președintele francez este așteptat la Roma joi pentru o vizită dedicată exclusiv Vaticanului, nefiind planificată nicio întâlnire cu prim-ministrul italian Giorgia Meloni.
Sursa foto: Eric Tschaen/Pool/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
09 apr. 2026, 11:50, Știri externe

Emmanuel Macron va fi primit vineri la Vatican pentru prima dată de Leon al XIV-lea, la aproape un an după alegerea primului papă american și în mijlocul unui război în Orientul Mijlociu, pentru care ambii pledează pentru o soluție diplomatică, potrivit Le Figaro.

Joi, se va întâlni cu prietenul său Andrea Riccardi, fondatorul comunității catolice Sant’Egidio, un canal diplomatic informal al Sfântului Scaun, foarte activ în problemele legate de Orientul Mijlociu și cele umanitare.

A doua zi dimineață (ora 10), va fi primit la Palatul Apostolic de către Papa.

Macron, la a patra audiență papală

Această audiență papală (a patra pentru Emmanuel Macron, după cele din 2018, 2021 și 2022 cu Francisc) face parte dintr-o „vizită republicană și laică” care va aborda, pe lângă problemele internaționale, multilateralismul, reglementarea inteligenței artificiale, un subiect drag Papei, problemele climatice sau umanitare, potrivit Palatului Elysée.

Cei doi bărbați nu s-au întâlnit niciodată, dar au vorbit telefonic în mai 2025, la scurt timp după alegerea lui Robert Francis Prevost în funcția de șef al Bisericii Catolice. Cu acea ocazie, președintele francez a declarat că împărtășește cu Papa „ambiția de a reconcilia lupta împotriva sărăciei și protejarea planetei”.

 

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Mircea Lucescu i-a spus ultima sa dorință doctorului Dragoș Vinereanu, șeful Secției de Cardiologie a Spitalului Universitar
Prosport
5.000 de oameni decid soarta guvernării: cine sunt pesediștii care votează dacă PSD rămâne sau iese de la putere
Libertatea
Zodia care își poate petrece Paștele pe patul de spital, potrivit Cristinei Demetrescu: „Pot apărea dureri fizice. Atenție la lovituri în zona capului”
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor