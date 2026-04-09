Macron este așteptat la Roma pentru a se întâlni pentru prima dată cu Papa Leon al XIV-lea

Emmanuel Macron va fi primit vineri la Vatican pentru prima dată de Leon al XIV-lea, la aproape un an după alegerea primului papă american și în mijlocul unui război în Orientul Mijlociu, pentru care ambii pledează pentru o soluție diplomatică, potrivit Le Figaro.

Joi, se va întâlni cu prietenul său Andrea Riccardi, fondatorul comunității catolice Sant’Egidio, un canal diplomatic informal al Sfântului Scaun, foarte activ în problemele legate de Orientul Mijlociu și cele umanitare.

A doua zi dimineață (ora 10), va fi primit la Palatul Apostolic de către Papa.

Macron, la a patra audiență papală

Această audiență papală (a patra pentru Emmanuel Macron, după cele din 2018, 2021 și 2022 cu Francisc) face parte dintr-o „vizită republicană și laică” care va aborda, pe lângă problemele internaționale, multilateralismul, reglementarea inteligenței artificiale, un subiect drag Papei, problemele climatice sau umanitare, potrivit Palatului Elysée.

Cei doi bărbați nu s-au întâlnit niciodată, dar au vorbit telefonic în mai 2025, la scurt timp după alegerea lui Robert Francis Prevost în funcția de șef al Bisericii Catolice. Cu acea ocazie, președintele francez a declarat că împărtășește cu Papa „ambiția de a reconcilia lupta împotriva sărăciei și protejarea planetei”.