Clauza de apărare comună a UE este „mai puternică” decât cea a NATO, afirmă Macron

Potrivit lui Macron, clauza de apărare reciprocă a UE, prevăzută în alineatul 7 din Articolul 42 al Tratatului privind Uniunea Europeană, care impune celorlalte țări membre UE să vină în apărarea oricărui stat membru atacat este „de neclintit”, relatează AFP, citată de Le Monde.

Președintele francez a afirmat că aceasta este lipsită de ambiguitate, și este, „în esență, mai puternică decât Articolul 5” din Tratatul de înființare al NATO. Declarațiile au fost date în cadrul unei conferințe de presă alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis.

„Aceasta permite solidaritatea între țările membre, dar nu lasă nicio opțiune”, a mai afirmat Macron.

Declarațiile președintelui Franței vin în contextul în care Trump a pus sub semnul întrebării alianța nord-atlantică, acuzând că NATO ar fi „un tigru de hârtie”, pe motiv că nu i-ar fi oferit sprijinul necesar în războiul împotriva Iranului.

Sursa citată apreciază că angajamentul Statelor Unite de a susține apărarea aliaților Europeni ai NATO a fost zguduit sub administrația președintelui Donald Trump.

De când se află la președinția Statelor Unite, Trump a căutat să stabilească relații mai strânse cu Rusia și a redus sprijinul militar acordat Ucrainei. Acesta a pus sub semnul întrebării și validitatea mecanismului comun de Apărare al NATO.

Alături de premierul britanic, Keir Starmer, Macron a condus conferințe internaționale privind cooperarea militară în afara NATO.

Președintele Franței a promovat ideea că armata franceză ar putea să joace un rol mai important în sprijinirea partenerilor săi din UE în domeniul apărării, inclusiv prin desfășurarea de focoase nucleare pe avioanele de luptă franceze.