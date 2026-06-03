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SUA notifică NATO că își schimbă contribuția în Alianța Nord Atlantică: „Europa să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare”

Comandamentul European al SUA confirmă că America își ajustează contribuțiile la Modelul de Forțe NATO, determinând aliații europeni să își asume responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională în cadrul viziunii „NATO 3.0” a Strategiei Naționale de Apărare 2026.
SUA notifică NATO că își schimbă contribuția în Alianța Nord Atlantică:
Sorina Matei
03 iun. 2026, 17:16, Știri externe
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Oficialii Departamentului de Război au notificat aliații că Statele Unite își vor ajusta contribuțiile la Modelul de Forțe NATO, în conformitate cu direcția de partajare a sarcinilor din Strategia Națională de Apărare 2026 și cu viziunea Departamentului pentru o „NATO 3.0”.

Subsecretarul de război pentru politici Elbridge Colby conduce această inițiativă pentru a se asigura că Europa își asumă responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională, ca răspuns la amenințările de securitate cu care se confruntă

„A existat o codependență nesănătoasă”

Alexander Velez-Green, șeful de stat major și consilier principal al subsecretarului de război pentru politici, a notificat Aliații în timpul unei reuniuni a oficialilor din domeniul politicii de apărare la sediul NATO de la Bruxelles, pe 22 mai.

„A existat o codependență nesănătoasă în Modelul de Forțe NATO față de forțele americane”, a declarat comandantul Comandamentului European al Forțelor Aeriene SUA, generalul Alexus G. Grynkewich (USEUCOM). „Președintele Trump, secretarul Hegseth și alții au fost clari în privința faptului că acest lucru trebuie să se schimbe și se va schimba. Realitatea potențială a unui conflict simultan în mai multe teatre de operațiuni o impune.”

Grynkewich a mai spus că schimbarea va consolida planurile de apărare ale Alianței, făcându-le mai realiste și asigurând că NATO nu se bazează excesiv pe forțele americane necesare pentru a menține descurajarea în alte regiuni și pentru a răspunde în cazul altor situații globale neprevăzute.

Schimbarea se bazează, de asemenea, pe faptul că aliații NATO care nu sunt americani sunt din ce în ce mai capabili să desfășoare preponderența forțelor necesare pentru apărarea Alianței.

Grynkewich, care este și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a menționat că schimbarea a fost coordonată între cele două comandamente ale sale – USEUCOM și Cartierul General Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SHAPE) – pe parcursul mai multor luni.

„Două domenii în care Canada și aliații europeni pot intensifica eforturile acum și pe termen scurt – pe măsură ce Statele Unite reduc forțele «alocate» conform modelului de forțe NATO în Europa și le reorientează în altă parte – sunt aeronavele cu și fără pilot și navele militare”, a spus el.

Aliații au discutat din nou această chestiune săptămâna aceasta la SHAPE din Mons, Belgia, în cadrul unei conferințe privind aprovizionarea cu forțe, care a avut loc în perioada 2-3 iunie, prezidată de mareșalul aerian britanic Sir Johnny Stringer, adjunct al comandantului suprem al Forțelor Aliate din Europa.

„SHAPE continuă să colaboreze cu aliații pentru a compensa capacitățile americane reduse”, a declarat Grynkewich, care, în calitate de SACEUR, s-a adresat astăzi reprezentanților celor 32 de forțe armate ale Alianței la conferință: „Aliații au intensificat eforturile. Iar națiunile au ocazia să contribuie și să transmită un mesaj clar de putere și angajament față de apărarea noastră comună înaintea summitului NATO din iulie de la Ankara.”

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