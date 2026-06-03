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Mark Rutte a ajuns la Kiev într-o vizită neanunțată. NATO își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după atacurile rusești

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a efectuat miercuri o vizită neanunțată la Kiev, într-un moment în care Ucraina solicită sprijin suplimentar pentru apărarea împotriva atacurilor cu rachete și drone lansate de Rusia, transmite Euronews.
Mark Rutte a ajuns la Kiev într-o vizită neanunțată. NATO își reafirmă sprijinul pentru Ucraina după atacurile rusești
Sursa foto: X/Ukrzaliznytsia
Victor Dan Stephanovici
03 iun. 2026, 12:16, Știri externe
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Prezența lui Rutte în capitala ucraineană a fost confirmată de operatorul feroviar național Ukrzaliznytsia, care a publicat și ulterior a șters un mesaj în care anunța sosirea oficialului NATO, scrie Euronews.

Potrivit autorităților ucrainene, Mark Rutte urmează să aibă discuții cu președintele Volodîmîr Zelenski. Liderul ucrainean a cerut în repetate rânduri aliaților occidentali sisteme suplimentare de apărare antiaeriană și interceptoare pentru a proteja orașele țării de atacurile cu rachete balistice rusești. Operatorul feroviar ucrainean a descris deplasarea drept „un gest de solidaritate și sprijin al Alianței pentru Ucraina”.

Atacurile continuă pe ambele fronturi

Vizita șefului NATO are loc la doar câteva ore după ce Ucraina a lansat un atac cu drone asupra unor obiective energetice și militare din Sankt Petersburg, unde oficiali ruși și invitați internaționali participau la un important forum economic. În paralel, Rusia continuă ofensiva aeriană asupra teritoriului ucrainean. Potrivit autorităților de la Kiev, atacurile cu rachete și drone lansate marți asupra capitalei și asupra orașului Dnipro au provocat moartea a cel puțin 23 de persoane.


Un atac cu drone rusești a distrus o sucursală a poștei – Dnipro, Ucraina. Foto: Mykola Miakshykov/Ukrinform/ABACAPRESS.COM

Deși NATO nu este implicată direct în conflict, vizitele repetate ale conducerii Alianței la Kiev sunt considerate un semnal politic important privind susținerea acordată Ucrainei. Mark Rutte, care a preluat conducerea NATO în 2024, a reafirmat în mai multe rânduri angajamentul alianței de a continua sprijinul militar și logistic pentru Ucraina în fața agresiunii ruse.

Presiune înaintea summitului NATO

Vizita are loc într-un moment sensibil pentru securitatea europeană, pe fondul intensificării atacurilor rusești și al pregătirilor pentru viitorul summit NATO. Pentru Kiev, una dintre priorități rămâne obținerea unor sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, în contextul în care Rusia continuă să utilizeze rachete balistice și drone împotriva infrastructurii și centrelor urbane din Ucraina.

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