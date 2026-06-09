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Aventura unor turiști români în drum spre vacanța din Grecia: Ne-am trezit „în” nicăieri, am crezut că murim

Niște turiști români plecați în vacanță în Grecia au povestit prin ce aventură neplăcută au trecut pe drum. O eroare a sistemului de navigație i-a dus pe un drum forestier, pe marginea unei prăpastii. Ne-am trezit „în” nicăieri, am crezut că murim, au relatat românii.
Aventura unor turiști români în drum spre vacanța din Grecia: Ne-am trezit „în” nicăieri, am crezut că murim
sursa foto: Pixabay
Petru Mazilu
09 iun. 2026, 10:19, Social
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Turiștii au relatat aventura pe un forum dedicat vacanțelor din Grecia. Ei susțin că au povestit ce li s-a întâmplat astfel încât alți români să nu pățească la fel.

„Mare atenție la drumurile din Grecia!! GPS-ul te bagă fără probleme pe drum forestier și săpat de tractoare, potrivit cel mult pentru un ATV!! Am crezut că ne pierdem viața în seara asta ajungând prin pădure, pe un drum săpat de apă și tractoare, pe o parte era prăpastie și pe cealaltă drumul cu șanțuri efectiv! Ne-am zgâriat toată mașina pe o parte intrând cu ea în boscheți să nu ne arunce drumul în prăpastie. Nu am putut să cred că există așa ceva în 2026”, au transmis românii.

Ei au povestit că au avut senzația că se află „nicăieri”.

„Să ne întoarcem din drum era deja prea târziu căci coborâserăm pe o pantă de nu am mai fi putut să o și urcăm ținând cont ca era drum forestier, cu șanțuri și îngust. Menționez că pe unde era marcat drumul în GPS acesta nu exista! De aceea la un moment dat ne-am trezit “în” nicăieri”, au adăugat turiștii.

Aventura turiștilor în Grecia, comentată online de numeroși români

Sute de români au comentat online aventura turiștilor. Unii i-au criticat.

„Grecii au pe hărți absolut tot, inclusiv drumurile forestiere și rutele de tractor. GPS-ul îți arată o linie, dar nu gândește în locul tău. Când vezi cu ochii tăi că se termină asfaltul și încep șanțurile, te oprești și întorci, nu mergi orbește înainte ca să ai pe cine să dai vina pe internet”, a scris o româncă pe Facebook.

Alții au povestit că au avut și ei experiențe asemănătoare.

„Am pățit-o și eu prin Grecia. De atunci încerc să țin drumuri principale și îl las pe conul Waze să reconfigureze traseul de câte ori e nevoie. Dar în drumuri dubioase nu mă mai bag”, a explicat un bărbat.

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