Prima pagină » Știri externe » Reuters: Administrația Trump ia în calcul să trimită mii de soldați în plus în Orient, în pregătirea unei noi faze a războiului din Iran. Printre opțiuni, desfășurarea de trupe la sol

Administrația președintelui american Donald Trump ia în calcul să trimită întăriri militare pentru consolidarea operațiunilor din Orientul Mijlociu, pe măsură ce conflictul cu Iranul intră într-o posibilă nouă fază.
Diana Nunuț
19 mart. 2026, 07:34, Știri externe

Statele Unite iau în considerare să trimită mii de soldați americani pentru consolidarea operațiunilor din Orientul Mijlociu, pe măsură ce conflictul cu Iranul intră într-o posibilă nouă fază, au declarat un oficial american și trei persoane care cunosc situația, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

Un astfel de pas i-ar oferi lui Trump opțiuni suplimentare privind situația din Orientul Mijlociu, în contextul în care el ia în calcul extinderea operațiunilor americane.

Opțiunile suplimentare, în acest sens, includ asigurarea trecerii în siguranță a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz cu ajutorul forțelor navale și aeriene. Asigurarea securității strâmtorii ar putea implica și desfășurarea de trupe americane pe litoralul Iranului, au declarat patru surse pentru Reuters.

Alte surse au mai spus că administrația Trump a discutat și opțiuni privind trimiterea de forțe terestre pe Insula Kharg din Iran, un punct-cheie pentru 90% din exporturile de petrol ale Iranului. Această operațiune este considerată, totuși, riscantă, întrucât Iranul poate riposta cu rachete și drone.

Riscuri politice pentru Trump

Reuters mai notează că orice utilizare a trupelor terestre americane ar putea prezenta riscuri politice semnificative pentru Trump, în contextul în care publicul american nu susține în mare măsură operațiunile împotriva Iranului.

Totodată, administrația americană discută și posibilitatea desfășurării de forțe americane pentru asigurarea stocurilor de uraniu ale Iranului, mai explică una din surse.

Nu s-a luat nicio decizie privind trimiterea de trupe terestre în acest moment, dar președintele Trump păstrează în mod înțelept toate opțiunile la dispoziția sa. Președintele se concentrează pe îndeplinirea tuturor obiectivelor definite ale Operațiunii Epic Fury”, a declarat un oficial al Casei Albe, sub protecția anonimatului, pentru Reuters.

De la începutul războiului din 2028 februarie și până în prezent, Statele Unite au efectuat peste 7.800 de lovituri aeriene, iar peste 120 de nave iraniene au fost avariate sau chiar distruse.

Joi, războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a 20-a zi. Principalele evenimente sunt prezentate în timp real AICI.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Haos la votul pe buget. Comisiile de buget-finanțe au decis suspendarea dezbaterilor din cauza neînțelegerilor din Coaliție
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
Încă o reformă blocată în Coaliție: comasările de instituții au rămas o vorbă-n vânt, partidele își numesc sinecuriști în fruntea lor. „Fiecare vrea să comaseze de la ceilalți”
Libertatea
Ce să ai mereu în portofel pentru prosperitate și noroc? Secretele Feng Shui pe care puțini români le știu
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor