Papa Leon al XIV-lea aduce un omagiu jurnaliștilor uciși de Ziua Internațională a Presei

Papa Leon al XIV-lea a făcut apel la respectarea libertății mass-media și a adus un omagiu jurnaliștilor uciși în zone de conflict, cu prilejul Zilei Internaționale a Libertății Presei.
Radu Mocanu
03 mai 2026, 15:12, Știri externe

În urma rugăciunii Angelus, Suveranul Pontif a subliniat importanța jurnalismului independent și riscurile tot mai mari cu care se confruntă reporterii. 

„Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Libertății Presei. Din păcate, acest drept este adesea încălcat, uneori în moduri flagrante, alteori în forme mai ascunse”, a spus liderul de la Vatican, citat de Reuters

Papa Leon al XIV-lea a profitat de ocazie pentru a aduce un omagiu reporterilor care și-au pierdut viața în exercitarea meseriei. 

„Ne amintim de numeroșii jurnaliști și reporteri care au fost victime ale războiului și ale violenței”, spune Papa. 

În pozițiile anterioare exprimate de liderul religios, a descris jurnalismul drept un pilon al unei societăți democratice, subliniind că informația este un bun public care trebuie protejat împotriva manipulării. 

De asemenea, în repetate rânduri a făcut apel la eliberarea jurnaliștilor reținuți sau care se confruntă cu condiții represive. 

