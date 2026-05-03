Papa Leon al XIV-lea aduce un omagiu jurnaliștilor uciși de Ziua Internațională a Presei

În urma rugăciunii Angelus, Suveranul Pontif a subliniat importanța jurnalismului independent și riscurile tot mai mari cu care se confruntă reporterii.

„Astăzi sărbătorim Ziua Mondială a Libertății Presei. Din păcate, acest drept este adesea încălcat, uneori în moduri flagrante, alteori în forme mai ascunse”, a spus liderul de la Vatican, citat de Reuters.

Papa Leon al XIV-lea a profitat de ocazie pentru a aduce un omagiu reporterilor care și-au pierdut viața în exercitarea meseriei.

„Ne amintim de numeroșii jurnaliști și reporteri care au fost victime ale războiului și ale violenței”, spune Papa.

În pozițiile anterioare exprimate de liderul religios, a descris jurnalismul drept un pilon al unei societăți democratice, subliniind că informația este un bun public care trebuie protejat împotriva manipulării.

De asemenea, în repetate rânduri a făcut apel la eliberarea jurnaliștilor reținuți sau care se confruntă cu condiții represive.