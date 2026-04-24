Papa Leon al XIV-lea își schimbă tonul: de la prudență la critici directe în politica internațională, inclusiv la adresa lui Donald Trump

În primele luni de pontificat, Leon al XIV-lea a fost perceput drept un papă prudent, mai puțin implicat public decât predecesorul său, Papa Francisc, mai arată Il Post. Termenul „precaut” a fost cel mai des folosit pentru a-i descrie stilul. Recent însă, tonul s-a schimbat vizibil. Papa vorbește despre război ca despre „un scandal pentru familia umană” și avertizează asupra unei violențe care poate deveni „o sălbăticie ireparabilă”. În discursurile sale, lumea este descrisă ca fiind afectată de acțiunile „unui grup de tirani”. El a criticat și folosirea religiei în scopuri politice sau militare, afirmând că Dumnezeu „nu ascultă rugăciunea celui care face război”.

Momentul de cotitură: declarațiile despre Trump

Schimbarea de ton s-a accentuat după izbucnirea conflictelor din Orientul Mijlociu, la finalul lunii februarie. Un moment-cheie a fost începutul lunii aprilie, când Leon al XIV-lea a calificat drept „inacceptabilă” ideea atribuită lui Donald Trump privind distrugerea civilizației iraniene. Declarația, făcută în afara protocolului, a fost considerată una dintre cele mai directe intervenții ale pontificatului. În aceeași intervenție, papa a îndemnat cetățenii să își contacteze liderii politici pentru a susține pacea. Referirea explicită la Congres a fost interpretată ca un apel adresat societății americane.

Vaticanul, între religie și politică

Analizele experților sugerează că nu papa s-a schimbat, ci contextul internațional. Creșterea tensiunilor globale și escaladarea conflictelor au determinat o poziționare mai clară a Vaticanului. În acest cadru, criticile lui Leon al XIV-lea nu vizează doar războiul, ci și ideea legitimării politice prin religie. Conceptul de „mesianism politic” este invocat pentru a descrie tendința unor lideri de a se prezenta ca având o misiune divină. Viziunea papei are și o bază teologică, inspirată din gândirea lui Augustin de Hipona. Distincția dintre „cetatea lui Dumnezeu” și „cetatea pământească” reflectă tensiunea dintre puterea politică și idealul moral. Pentru Leon al XIV-lea, politica trebuie să existe în realitate. Dar ea trebuie orientată către binele comun, nu către dominare sau interese individuale.

Relația cu SUA și miza internă

Poziționarea papei are implicații directe pentru catolicii americani, mai ales în context electoral. Spre deosebire de Papa Francisc, Leon al XIV-lea a făcut gesturi considerate apropiate de zona conservatoare, ceea ce îl face mai greu de încadrat ideologic. Această ambiguitate îi conferă însă o influență mai mare. Criticile sale nu pot fi respinse ușor ca fiind „politice” sau „partizane”.

Leon al XIV-lea pare să fi intrat într-o nouă etapă a pontificatului. Departe de imaginea inițială de lider rezervat, el devine un actor vocal în dezbaterile globale, într-un moment în care tensiunile internaționale cer poziții clare. Transformarea nu este doar de stil, ci reflectă o redefinire a rolului Vaticanului într-o lume marcată de conflicte și competiții geopolitice.