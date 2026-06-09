Papa Leon al XIV-lea a ajuns la Barcelona, în cadrul turneului din Spania dedicat războiului și migrației

Papa Leon al XIV-lea a plecat marți de la Madrid spre Barcelona, a doua oprire a vizitei sale oficiale în Spania, în cadrul unui turneu de o săptămână în care a răspândit mesaje despre război și migrație, scrie Reuters.

Suveranul pontif a avertizat în ultimele zile că escaladarea conflictelor împinge societatea de astăzi într-o criză profundă și a criticat direcția actuală a conducerii globale.

Într-un discurs de rămas-bun susținut înainte de plecarea din Madrid, primul papă american le-a cerut catolicilor să fie mai atenți la cei vulnerabili și să îi ajute pe cei aflați în nevoie.

„Într-o lume care este constant influențată de o logică a interesului personal și a profitului… este important să gândim și să trăim conform unei mentalități mai autentice”, a declarat Papa Leon.

Programul Papei în Barcelona

După un zbor de aproximativ o oră, Papa urma să se întâlnească la Barcelona cu liderul regiunii Catalonia și să participe la o priveghere de rugăciune dedicată tinerilor, organizată pe Stadionul Olimpic Lluís Companys.

Punctul central al vizitei sale în Barcelona va avea loc miercuri, când Papa Leon va merge la abația Montserrat și va inaugura noul turn al bazilicii Sagrada Familia, cea mai înaltă biserică din lume.

Este totodată și o omagiere a arhitectului Antoni Gaudí, creatorul faimoasei bazilici.

Deși proiectele sale au fost criticate în timpul vieții, astăzi acesta este considerat un simbol al arhitecturii moderne și se află pe drumul către canonizare în Biserica Catolică.

În tot acest demers, vizita Papei la Montserrat a stârnit și critici din partea unor victime ale abuzurilor sexuale din cadrul Bisericii. Papa Leon s-a întâlnit luni cu șase supraviețuitori ai abuzurilor comise de membri ai clerului spaniol.

Abația Montserrat este menționată și într-un raport publicat în 2023 de Ombudsmanul pentru drepturile omului din Spania, care estima că sute de mii de persoane au fost victime ale abuzurilor clericale de-a lungul deceniilor.

În 2019, starețul abației și-a cerut public scuze victimelor abuzurilor produse la școala mănăstirii.

Turneul papei în Spania se va încheia vineri în Insulele Canare, unde suveranul pontif urmează să se întâlnească cu aproximativ 1.000 de migranți care au traversat Oceanul Atlantic în ambarcațiuni mici pentru a ajunge în Europa.