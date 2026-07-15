În 2007, Messi îl îmbăia pe Yamal. Duminică, cei doi joacă unul împotriva celuilalt pentru titlul mondial

Imaginea care a devenit celebră în întreaga lume pare desprinsă dintr-un scenariu scris pentru cinematografie. Lionel Messi, atunci în vârstă de 20 de ani și considerat marea speranță a Barcelonei, apare alături de Lamine Yamal, un bebeluș de numai câteva luni despre care nimeni nu putea bănui că va deveni unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai generației sale.

Duminică, Messi și Yamal se vor afla în tabere opuse, cu cel mai important trofeu din fotbal pe masă.

Povestea din spatele fotografiei cu Messi și Yamal

Fotografiile au fost realizate în septembrie 2007 de Joan Monfort, în vestiarul de la Camp Nou, pentru un calendar caritabil organizat cu sprijinul Fundației FC Barcelona și al UNICEF. Familia lui Lamine Yamal fusese aleasă în urma unei tombole organizate în cartierul Roca Fonda din Mataró.

În cele mai cunoscute cadre, Messi îl ține în brațe pe copil sau îl ajută să facă baie într-o cădiță de plastic, alături de mama acestuia, Sheila Ebana. Fotograful a povestit ulterior că argentinianul, timid și lipsit de experiență în preajma copiilor, nu știa inițial nici cum să-l țină pe bebeluș.

Imaginile au reapărut în atenția publicului în 2024, când tatăl lui Lamine Yamal a publicat una dintre ele cu mesajul „Începutul a două legende”. La acel moment, adolescentul spaniol tocmai devenise una dintre revelațiile Campionatului European.

Messi și Yamal, duel pentru titlul mondial

Argentina s-a calificat în finală după victoria dramatică, scor 2-1, împotriva Angliei. Campioana mondială a fost condusă până spre final, însă a întors rezultatul prin golurile marcate de Enzo Fernández și Lautaro Martínez, Messi având un rol decisiv în revenirea sud-americanilor.

Spania și-a câștigat locul în ultimul act după 2-0 cu Franța. Lamine Yamal a obținut lovitura de pedeapsă din care Mikel Oyarzabal a deschis scorul, iar Pedro Porro a stabilit rezultatul final.

Înaintea semifinalelor, Yamal declarase că își dorește să întâlnească Argentina și că ar vrea să facă schimb de tricouri cu Messi. Dorința i s-a împlinit, însă tânărul star al Barcelonei va încerca mai întâi să-i oprească argentinianului drumul către al doilea titlu mondial consecutiv.

Finala Argentina – Spania se va disputa duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, ora României, pe stadionul din East Rutherford, New Jersey. Argentina încearcă să devină prima națională după Brazilia din 1962 care își apără trofeul mondial, în timp ce Spania urmărește al doilea titlu din istorie, după triumful din 2010.