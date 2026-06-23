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Român prins cu 139 de telefoane furate în timpul unui festival din Barcelona. Dispozitivele valorau 150.000 de euro

Poliția spaniolă a reținut un tânăr de 25 de ani, acuzat că transporta 139 de telefoane mobile furate, majoritatea iPhone-uri. O mare parte dintre dispozitive ar fi fost sustrase de la un festival din Barcelona.
Român prins cu 139 de telefoane furate în timpul unui festival din Barcelona. Dispozitivele valorau 150.000 de euro
Iulian Moşneagu
23 iun. 2026, 19:01, Știri externe
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Poliția a reținut un tânăr de 25 de ani, acuzat că ar fi furat 139 de telefoane. Majoritatea dispozitivelor, care valorează, în total, 150.000 de euro, au fost sustrase la festivalul Primavera Sound, desfășurat în primul weekend din iunie în Parc del Fòrum din Barcelona, relatează ElCaso.cat.

Tânărul a fost prins în autogara Barcelona Nord, în momentul în care se pregătea să urce într-un autocar spre România, țara sa de origine, scrie publicația catalană.

El a atras atenția polițiștilor după ce a devenit agitat când i-a văzut în autogară. Agenții se aflau acolo pentru măsurile de securitate legate de vizita papei Leon al XIV-lea.

A fost oprit, legitimat, iar în urma controlului bagajelor au fost găsite cele 139 de telefoane mobile.

Anchetatorii cred că tânărul ar fi fost folosit de o grupare infracțională pentru a transporta bunurile furate dintr-un oraș în altul.

Tânărul, care nu avea antecedente penale în Spania, a fost reținut pentru furt calificat și tăinuire.

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