Bărbat cercetat penal, după ce a furat bani din cutia milei

Pe imaginile de pe camera de supraveghere publicate, marți, de polițiștii IPJ Brașov, se vede cum bărbatul ia cutia, se așează pe un scaun și golește conținutul acesteia. Ulterior, acesta o pune la loc.

„Unii oameni lasă în cutia milei câțiva lei din bunătate. Alții încearcă să îi ia, convinși că nu-i va observă nimeni. Și chiar dacă nu vorbim de o sumă mare sustrasă, un astfel de comportament este criticabil nu doar juridic”, transmite IPJ Brașov.

Spațiul improvizat pentru rugăciune este amenajat în cadrul Aeroportului Internațional Ghimbav. Polițiștii au observat pe imagini gestul bărbatului, iar acum acesta este cercetat penal.

„Banii din cutia milei sunt destinați celor aflați in dificulate și care au nevoie de sprijin, nu celor care cred că furtul este o soluție, iar respectul pentru locurile de cult și pentru bunurile altora nu ține doar de credință, ci și de lege.

Încheiem prin a vă spune că expresia «Domnul dă» nu înseamnă și că poți merge să iei singur din cutia milei”, conchide IPJ Brașov.