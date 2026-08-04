Accident pe Dunăre. Un skijet s-a răsturnat după ce a lovit o geamandură. O persoană este căutată

Potrivit ISU Mehedinți, accidentul a avut loc marți seara în zona Club Vella, pe raza localității Dubova.
O ambarcațiune de tip skijet s-ar fi răsturnat în urma impactului cu o geamandură.
Din primele informații, două persoane au căzut în apă.
Una dintre persoane, un tânăr de 15 ani, a fost recuperată și este evaluată din punct de vedere medical.
A doua persoană este căutată de pompieri.
La fața locului intervin un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), cu barcă, încadrată de trei subofițeri. Operațiunile de căutare sunt în desfășurare.