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Accident pe Dunăre. Un skijet s-a răsturnat după ce a lovit o geamandură. O persoană este căutată

Un skijet cu două persoane la bord s-a răsturnat marți seara pe Dunăre, în zona localității Dubova, județul Mehedinți, după ce a lovit o geamandură. Un adolescent de 15 ani a fost salvat, iar pompierii caută în continuare cea de-a doua persoană.
Accident pe Dunăre. Un skijet s-a răsturnat după ce a lovit o geamandură. O persoană este căutată
Cosmin Pirv
04 aug. 2026, 22:47, Social
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Potrivit ISU Mehedinți, accidentul a avut loc marți seara în zona Club Vella, pe raza localității Dubova.

O ambarcațiune de tip skijet s-ar fi răsturnat în urma impactului cu o geamandură.

Din primele informații, două persoane au căzut în apă.

Una dintre persoane, un tânăr de 15 ani, a fost recuperată și este evaluată din punct de vedere medical.

A doua persoană este căutată de pompieri.

La fața locului intervin un echipaj SMURD și o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC), cu barcă, încadrată de trei subofițeri. Operațiunile de căutare sunt în desfășurare.

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