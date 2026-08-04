Accident pe Dunăre. Un skijet s-a răsturnat după ce a lovit o geamandură. O persoană este căutată

Un skijet cu două persoane la bord s-a răsturnat marți seara pe Dunăre, în zona localității Dubova, județul Mehedinți, după ce a lovit o geamandură. Un adolescent de 15 ani a fost salvat, iar pompierii caută în continuare cea de-a doua persoană.