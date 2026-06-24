Șase tineri din Brașov, cu vârste între 16 și 22 de ani, cercetați după ce au aderat la o organizație neonazistă

IPJ Brașov anunță că face cercetări într-un dosar care vizează infracțiuni de inițiere sau constituire a unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderare sau sprijinire a unui astfel de grup și utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Mesaje naziste pe rețele de socializare

În 11 iunie, polițiștii au făcut cinci percheziții în județul Brașov și în municipiul București.

Din cercetări a reieșit că, în cursul anului 2025, un tânăr de 20 de ani din Brașov ar fi realizat și distribuit online, prin intermediul platformelor de socializare, mai multe mesaje ce conțineau diferite însemne și simboluri specifice naziste. De asemenea, acesta s-ar fi afișat cu articole vestimentare pe care se regăseau aceleași însemne, de natură a promova mișcarea legionară.

Totodată, s-a stabilit că tânărul, împreună cu alte trei persoane, cu vârste între 20 și 22 de ani, din municipiul Brașov și localitatea Colonia Bod, ar fi aderat la o grupare care promovează ideologia fascistă, fiind simpatizanți ai nazismului.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai multe categorii de bunuri pe care persoanele bănuite le-ar fi folosit în activitatea infracțională.

Cei patru tineri bănuiți au fost duși la audieri, iar apoi doi dintre aceștia, de 20 și 22 de ani, au fost reținuți și ulterior plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Cercetări extinse

După extinderea cercetărilor, polițiștii au identificat alți patru tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, toți din municipiul Brașov, bănuiți că, la sfârșitul anului 2025, ar fi aderat la gruparea din care fac parte și ceilalți tineri reținuți anterior.

Marți, 23 iunie, au fost făcute alte cinci percheziții în municipiul Brașov, în urma cărora

au fost descoperite și ridicate mai multe sisteme informatice folosite în activitatea infracțională.

Ulterior, cei patru tineri au fost reținuți, iar miercuri, 24 iunie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brasov a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările în acest caz continuă.