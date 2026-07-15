Milioane de oameni din întreaga lume au urmărit, marți seara, meciul dintre Spania și Franța, din semifinalele Cupei Mondiale. Printre spectatori s-ar putea număra două personalități care au jucat un rol important în povestea superstarului Barcelonei – chiar dacă ajutorul lor exact rămâne încă un mister pentru public, relatează The New York Times.

Două nume de familie și două prenume: Lamine Yamal

Ca majoritatea spaniolilor, Yamal, care a împlinit luni 19 ani, are două nume de familie – unul moștenit de la tatăl său, altul de la mama sa. Acestea sunt Nasraoui și Ebana.

Totuși, la fel ca mulți fotbaliști spanioli – inclusiv fostul său antrenor al Barcelonei, Xavi, și coechipierul său la Barca, Pedri – numărul 19 al Spaniei folosește prenumele la nivel profesional.

În acest caz, prenumele sunt două, situație similară cu a antrenorului lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, o altă fostă figură a Barcelonei.

Atât pentru Spania, cât și pentru Barcelona, ​​numele de pe spatele tricoului lui Yamal este: Lamine Yamal. Pe pașaport și cartea sa de identitate, numele său complet este: Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Semnificația celor două prenume

Lamine este un nume popular în arabă, care poate fi tradus ca cinstit sau demn de încredere — derivă din Al Amin, care este și un titlu onorific acordat cândva profetului Mahomed.

Yamal este o variantă a numelui arab Jamal, foarte utilizat, care poate fi tradus prin frumusețe, grație sau farmec. Majoritatea celor care l-au văzut jucând fotbal pe tânărul superstar ar fi probabil de acord că prenumele lui sunt potrivite.

Ambele nume nu ar fi neobișnuite pentru copiii născuți în iulie 2007 din familii de imigranți în Catalonia. Tatăl lui Yamal, Mounir Nasraoui, s-a născut în Maroc, în timp ce mama sa, Sheila Ebana, s-a născut în Guineea Ecuatorială.

Din recunoștință

Totuși, situația inedită a acestei povești de viață, relatată pe scară largă în presa spaniolă, este că ambele prenume au fost alese de părinții acestui bebeluș devenit superstar din… recunoștință față de doi prieteni.

Ebana avea 16 ani când s-a născut copilul lor, iar ea și Nasraoui nu ar fi fost proaspeții părinți care au avut nevoie de ajutor financiar din partea celor din jur pentru a face față circumstanțelor schimbate și responsabilităților suplimentare.

În această poveste, printre cei care au intervenit cu adevărat atunci când a fost nevoie s-au numărat doi prieteni de familie: unul se numea Lamine, celălalt Yamal.

Din apreciere pentru un astfel de sprijin, părinții fotbalistului au decis să-și numească copilul Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Lamine Yamal. De la polul sărăciei, la contract de 40 de milioane de euro cu Barcelona

La vârsta de 12 ani, a părăsit orașul natal, situat mai sus pe coasta catalană, pentru a se alătura academiei La Masia din Barcelona. A câștigat titluri în La Liga cu Barcelona și Campionatul European din 2024 cu Spania. Contractul său cu Barcelona, ​​semnat în 2025, valorează până la 40 de milioane de euro (33,5 milioane de lire sterline; 45,3 milioane de dolari) pe an înainte de impozitare, în timp ce are și contracte de sponsorizare cu mărci globale precum Adidas, American Eagle, Visa, Coca-Cola și Beats by Dre.

De-a lungul timpului, Yamal a vorbit adesea despre cât de dificili au fost primii săi ani, în special pentru părinții săi și alți membri ai familiei și prieteni din cartierul Rocafonda din orașul catalan Mataro, cu o populație majoritar imigrantă, care are una dintre cele mai mari rate ale sărăciei din Spania.

„Mama m-a născut la 16 ani. Tata aduna lucruri de pe stradă”

„Uite, mama m-a născut când avea 16 ani”, a spus Yamal într-un interviu acordat postului de radio spaniol Cadena SER la începutul lunii iulie. „Și tata a trebuit să iasă și să-și caute o viață, uneori adunând lucruri de pe stradă ca să încerce să se întoarcă acasă cu mâncare pentru noi. Pentru mine, asta e o presiune reală, nu ceea ce am.”

Totuși, identitățile lui Lamine și Yamal, prietenii care i-au ajutat pe proaspeții părinți, nu au fost niciodată făcute publice.

Fotbalistul însuși nu a confirmat niciodată informații despre ei, iar Nasraoui și Ebana nu au oferit detalii despre relațiile exacte implicate sau despre ajutorul concret acordat.

Motivele pentru care niciunul dintre binefăcătorii săi misterioși nu a ieșit vreodată în evidență sunt necunoscute. Poate că le place anonimatul. Poate că nu vor să distragă atenția de la jucător. Posibil că preferă să nu retrăiască circumstanțele de acum aproape două decenii.

Dar urmărind meciul de marți seară, cu siguranță pot fi mândri de generozitatea de care au dat dovadă față de doi tineri părinți pentru prima dată, acum 19 ani, relatează NYTimes.