Yamal, cel mai valoros fotbalist al Barçei, și-a pus cariera în pericol după ce a fluturat steagul Palestinei. Reacție dură din Israel și tensiuni cu antrenorul echipei

FC Barcelona a celebrat luni câștigarea titlului în La Liga printr-o paradă de aproximativ cinci ore pe străzile din Barcelona, după victoria cu 2-0 împotriva lui Real Madrid în El Clásico. În mijlocul entuziasmului, Yamal a primit de la un fan un steag palestinian, pe care l-a ținut și l-a fluturat, moment surprins de suporteri și distribuit ulterior pe rețelele sociale, a scris El Pais.

Imaginile au devenit rapid virale și au generat reacții puternice la nivel internațional. Guvernul palestinian a reacționat pozitiv, exprimându-și aprecierea prin mesaje simbolice pe rețelele sociale. În schimb, reacția autorităților israeliene a fost una extrem de critică.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a transmis un mesaj în limba spaniolă pe platforma X în care îl atacă direct pe jucător: „Lamine Yamal a ales să incite împotriva Israelului și să promoveze ura”, a afirmat oficialul. Acesta a cerut, totodată, ca FC Barcelona, descris drept un club „mare și respectat”, să se delimiteze de gestul fotbalistului și „să clarifice că nu există loc pentru incitare sau sprijin pentru terorism”.

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, s-a distanțat de gestul jucătorului

Reacțiile nu au întârziat nici în interiorul clubului. Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, s-a distanțat de gestul jucătorului în cadrul unei conferințe de presă înaintea meciului cu Alavés. „Am vorbit cu el și, dacă vrea să facă asta, este decizia lui. Dar trebuie să ținem cont de ceea ce așteaptă oamenii de la noi. Suntem aici pentru a juca fotbal și pentru a face oamenii fericiți”, a declarat tehnicianul, subliniind că nu agrează implicarea în subiecte politice.

Controversa readuce în prim-plan o dezbatere veche: ar trebui sportivii să rămână neutri sau, dimpotrivă, să își folosească vizibilitatea pentru a transmite mesaje despre realitățile globale? Gestul lui Yamal a fost perceput diferit în funcție de contextul politic și social, stârnind atât critici dure, cât și mesaje de susținere.

În Palestina, impactul a fost puternic. În Gaza, imagini cu chipul lui Yamal au fost pictate pe steaguri, în mijlocul ruinelor, ca simbol al solidarității. „A riscat cariera, locul în club și viitorul. Cu toate acestea, nu a ezitat să susțină cauza palestiniană”, este unul dintre mesajele apărute în mediul online.

Nu este un caz izolat în care politica se intersectează cu fotbalul. În ultimele luni, tensiunile internaționale au influențat tot mai mult discursul din jurul sportului. De exemplu, fostul președinte american Donald Trump a cerut recent excluderea Iranului de la Cupa Mondială găzduită de SUA, Canada și Mexic, solicitare respinsă de FIFA.

În acest context, gestul lui Lamine Yamal depășește granițele unui simplu moment dintr-o paradă. A devenit un simbol interpretat diferit în funcție de perspectivă – fie ca act de solidaritate, fie ca gest politic controversat – demonstrând încă o dată cât de subțire este linia dintre sport și realitatea geopolitică.