Federația Română de Gimnastică o suspendă temporar pe Camelia Voinea în cazul acuzațiilor de abuz

Federația Română de Gimnastică a anunțat vineri suspendarea temporară a antrenoarei Camelia Voinea din toate activitățile desfășurate sub egida federației, după analiza preliminară realizată de Comisia de Disciplină în cazul acuzațiilor de abuz verbal și psihologic.
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
15 mai 2026, 13:33, Sport
Potrivit unui comunicat oficial, Comisia de Disciplină a FRG a finalizat etapa analizei preliminare în procedura disciplinară aflată în desfășurare și a concluzionat că aspectele sesizate cu privire la Camelia Voinea necesită „o analiză judicioasă și specializată din partea autorităților competente ale statului”.

„Ca urmare a propunerii Comisiei de Disciplină, Comitetul Executiv al FRG a aprobat sesizarea instituțiilor abilitate și suspendarea procedurii disciplinare până la soluționarea cercetării”, se arată în comunicatul oficial.

În comunicat, FRG subliniază și necesitatea consolidării mecanismelor de protecție a sportivilor și avertizează că performanța sportivă nu poate fi construită „într-un climat bazat pe frică, umilință sau presiune dusă dincolo de limite”.

„Performanța înseamnă disciplină și exigență, dar și respect, responsabilitate și grijă față de oameni”, se mai arată în poziția oficială a federației.

Federația a precizat că respectă principiul prezumției de nevinovăție și susține necesitatea unei analize „echitabile și obiective”.

FRG a subliniat, de asemenea, necesitatea consolidării mecanismelor de prevenție, protecție și intervenție în sport, în acord cu standardele internaționale privind safeguarding-ul sportivilor.

„Considerăm că astfel de situații trebuie abordate cu responsabilitate și echilibru, fără concluzii publice pripite, dar și fără ignorarea unor probleme care pot afecta siguranța și bunăstarea sportivilor”, a transmis federația.

