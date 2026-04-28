Federația Română de Gimnastică reacționează în cazul Anei Bărbosu: Până în prezent, nu a fost suspendată

Federația Română de Gimnastică a emis un comunicat oficial în urma informațiilor apărute privind cazul Anei Bărbosu, precizând că sportiva nu este suspendată în acest moment, dar că există o procedură aflată în desfășurare la nivel internațional în acest sens.
Sursa foto: Hepta
Petre Apostol
28 apr. 2026, 19:38, Sport

Potrivit federației, cazul este gestionat de Agenția Internațională de Testare, în numele Federației Internaționale de Gimnastică, și vizează o posibilă încălcare a articolului 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping, referitor la obligațiile de localizare și disponibilitate pentru controale („Whereabouts Failures”).

FRG subliniază că nu este vorba despre depistarea unei substanțe interzise, ci „aspecte de natură administrativă privind respectarea procedurilor de raportare”.

„Până în prezent, Ana-Maria Bărbosu nu a fost suspendată. Sportiva are dreptul de a-și formula apărarea pentru fiecare dintre cele trei situații reținute, care, în mod cumulativ, pot constitui o abatere de tip Whereabouts Failure. În acest moment, deși există o sancțiune propusă, sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaționale, inclusiv dreptul la apărare și la contestarea deciziei în fața instanțelor competente”, se mai arată în comunicat.

În același timp, forul națională afirmă că „respectă caracterul confidențial al procedurii, oferă sprijin instituțional sportivei și cooperează pe deplin cu organismele competente”.

„Din respect pentru sportivă și pentru integritatea procesului, Federația nu va face alte comentarii până la pronunțarea unei decizii finale”, se arată în comunicat.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Care ar fi ultima zi a lui Bolojan în fruntea Guvernului. Gândul prezintă calendarul moțiunii de cenzură. Ce știm până acum
Gandul
'Am CANCER!' Anunț bulversant făcut de o concurentă, în timpul filmărilor show-ului Desafio de la Pro TV
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
Nicușor Dan: „Nu vom avea anticipate. Mă voi asigura că NU vom avea o guvernare PSD-AUR”
Libertatea
Valentina, femeia de 45 de ani, moartă după un lifting facial. A stat 10 zile în comă! Medicul care a operat-o a răbufnit: Acum să mă laud și eu un pic, am totuși o experiență
CSID
MLI-84 Jderul, trimis la pensie de Lynx KF41. România alege blindatul de ultimă generație
Promotor