Federația Română de Gimnastică reacționează în cazul Anei Bărbosu: Până în prezent, nu a fost suspendată

Potrivit federației, cazul este gestionat de Agenția Internațională de Testare, în numele Federației Internaționale de Gimnastică, și vizează o posibilă încălcare a articolului 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping, referitor la obligațiile de localizare și disponibilitate pentru controale („Whereabouts Failures”).

FRG subliniază că nu este vorba despre depistarea unei substanțe interzise, ci „aspecte de natură administrativă privind respectarea procedurilor de raportare”.

„Până în prezent, Ana-Maria Bărbosu nu a fost suspendată. Sportiva are dreptul de a-și formula apărarea pentru fiecare dintre cele trei situații reținute, care, în mod cumulativ, pot constitui o abatere de tip Whereabouts Failure. În acest moment, deși există o sancțiune propusă, sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaționale, inclusiv dreptul la apărare și la contestarea deciziei în fața instanțelor competente”, se mai arată în comunicat.

În același timp, forul națională afirmă că „respectă caracterul confidențial al procedurii, oferă sprijin instituțional sportivei și cooperează pe deplin cu organismele competente”.

„Din respect pentru sportivă și pentru integritatea procesului, Federația nu va face alte comentarii până la pronunțarea unei decizii finale”, se arată în comunicat.