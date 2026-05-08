Reacția Federației Române de Gimnastică după suspendarea provizorie a gimnastei Ana Bărbosu

„Federația Română de Gimnastică a luat act de comunicarea oficială publicată de International Testing Agency privind inițierea unei proceduri referitoare la o posibilă încălcare a prevederilor art. 2.4 din Codul Mondial Anti-Doping în cazul sportivei Ana Maria Bărbosu, în legătură cu trei situații de tip whereabouts failures. Federația consideră important să clarifice faptul că această procedură nu vizează depistarea unei substanțe interzise, ci obligații administrative ale sportivei privind localizarea și disponibilitatea pentru controale antidoping în afara competiției”, se arată în comunicatul forului național.

Referitor la situația procedurală, FRG arată că „această măsură procedurală nu reprezintă o decizie finală asupra fondului cauzei, iar sportiva beneficiază de toate drepturile prevăzute de regulamentele internaționale, inclusiv dreptul deplin la apărare și contestare”.

„Federația respectă pe deplin activitatea organismelor competente și integritatea procesului aflat în desfășurare. În același timp, consideră esențial ca orice sportiv să beneficieze de echilibru, susținere instituțională și respectarea drepturilor procedurale, fără concluzii sau etichetări premature”, se mai arată în comunicat.

În același timp, FRG arată că „pe durata acestei proceduri, sportivei îi este oferit suport administrativ, coordonare procedurală și sprijin instituțional adecvat, în limitele competențelor federale și cu respectarea strictă a regulamentelor internaționale aplicabile”.

Federația subliniază și contextul general al sportului de performanță

„Totodată, acest context evidențiază complexitatea tot mai mare a obligațiilor administrative asociate sportului de înaltă performanță internațional. Sportivii gestionează permanent competiții, deplasări, cantonamente și programe internaționale desfășurate într-un cadru administrativ antidoping extrem de riguros. Aceste situații reprezintă o realitate relativ nouă și necesită adaptarea permanentă a mecanismelor de comunicare, prevenție și suport administrativ”, mai precizează reprezentanții federației.

„Protejarea sportului curat presupune nu doar respectarea strictă a regulamentelor internaționale, ci și dezvoltarea unei culturi solide de educație, prevenție și responsabilitate în sportul de performanță. Performanța sportivă trebuie susținută prin responsabilitate, prevenție și mecanisme reale de suport pentru sportivi, atât în pregătirea sportivă, cât și în gestionarea obligațiilor administrative asociate sportului internațional modern”, se arată în încheiere.

Agenția Internațională de Testare a acuzat-o pe gimnasta română, aflată în prezent în SUA, la facultate, de trei încălcări ale regulilor privind raportarea locației pentru controale antidoping într-un interval de 12 luni. Cazul ar putea duce la o suspendare de până la doi ani a sportivei.