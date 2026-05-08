Prima pagină » Sport » Dinamo anunță transferul pivotului Victor Iturriza, handbalist de bază al naționalei din Portugalia

Dinamo anunță transferul pivotului Victor Iturriza, handbalist de bază al naționalei din Portugalia

Clubul Dinamo București a anunțat vineri transferul pivotului Victor Iturriza, unul dintre jucătorii importanți ai echipei naționale de handbal masculin a Portugaliei.
Dinamo anunță transferul pivotului Victor Iturriza, handbalist de bază al naționalei din Portugalia
sursă foto: Dinamo București
Petre Apostol
08 mai 2026, 15:54, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Handbalistul în vârstă de 35 de ani vine la Dinamo de la Kuwait Sporting Club. Anterior evoluției din Golf, Iturriza a petrecut o perioadă de nouă sezoane la FC Porto.

Cu o înălțime de 1,94 metri și 117 kilograme, Iturriza este considerat un pivot de forță, remarcat prin jocul său pe semicerc și experiența acumulată la nivel internațional.

Internaționalul portughez a făcut parte din generația care a obținut unele dintre cele mai bune rezultate din istoria handbalului lusitan.

Iturriza a contribuit la clasarea Portugaliei pe locul 4 la Campionatul Mondial de Handbal Masculin 2025 și pe locul 5 la Campionatul European 2026.

De asemenea, a participat și la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa Portugaliei.

În perioada petrecută la FC Porto, Iturriza a câștigat patru titluri de campion al Portugaliei, două Cupe ale Portugaliei și două Supercupe ale Portugaliei.

Handbalistul este cunoscut antrenorului echipei Dinamo, Paulo Pereira, care este, totodată, și selecționerul Portugaliei.

Recomandarea video

Bolojan îi ridică uneia dintre asociațiile lui Adrian Năstase statutul de utilitate publică
G4Media
Veste pentru fermieri. APIA a început să elibereze adeverințele pentru subvenții. Cine se încadrează
Gandul
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Cancan
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
Prosport
Statul român are 1.735 de companii, 203 sunt găuri negre ce primesc anual subvenții de 14 miliarde de lei. Care sunt societățile de stat cu cele mai mari pierderi
Libertatea
Hantavirusul, virusul transmis de rozătoare! Medicul Tudor Ciuhodaru explică simptomele și când trebuie să ajungi urgent la spital
CSID
Check engine aprins în bord: Cum conduci mașina în continuare?
Promotor