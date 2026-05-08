Dinamo anunță transferul pivotului Victor Iturriza, handbalist de bază al naționalei din Portugalia

Handbalistul în vârstă de 35 de ani vine la Dinamo de la Kuwait Sporting Club. Anterior evoluției din Golf, Iturriza a petrecut o perioadă de nouă sezoane la FC Porto.

Cu o înălțime de 1,94 metri și 117 kilograme, Iturriza este considerat un pivot de forță, remarcat prin jocul său pe semicerc și experiența acumulată la nivel internațional.

Internaționalul portughez a făcut parte din generația care a obținut unele dintre cele mai bune rezultate din istoria handbalului lusitan.

Iturriza a contribuit la clasarea Portugaliei pe locul 4 la Campionatul Mondial de Handbal Masculin 2025 și pe locul 5 la Campionatul European 2026.

De asemenea, a participat și la Jocurile Olimpice alături de reprezentativa Portugaliei.

În perioada petrecută la FC Porto, Iturriza a câștigat patru titluri de campion al Portugaliei, două Cupe ale Portugaliei și două Supercupe ale Portugaliei.

Handbalistul este cunoscut antrenorului echipei Dinamo, Paulo Pereira, care este, totodată, și selecționerul Portugaliei.