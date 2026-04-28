Ana Bărbosu, suspendată doi ani în cazul de dopaj după încălcări ale regulilor de localizare

Decizia vine după ce sportiva în vârstă de 19 ani nu ar fi fost găsită la domiciliu în trei ocazii distincte într-un interval de un an de către reprezentanții Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), situație care, conform regulamentelor Agenției Mondiale Anti-Doping (WADA), poate atrage o sancțiune de suspendare, notează ProSport.

Potrivit informațiilor, o abatere a fost consemnată pe teritoriul României, iar alte două în Statele Unite ale Americii, ceea ce a dus la declanșarea procedurii disciplinare și la analiza cazului de către International Testing Agency (ITA).

Gimnasta este în primul an la Universitatea Stanford, din SUA.

Federația Română de Gimnastică urmează să conteste decizia, fiind pregătit un recurs în acest caz, în timp ce staff-ul sportivei ar fi încercat să justifice absențele, însă fără succes până în acest moment.

Conform regulamentelor antidoping, trei „teste ratate” sau nerespectări ale obligațiilor de localizare într-un interval de 12 luni pot fi tratate drept abatere gravă, chiar dacă nu este vorba despre un test pozitiv.

În apărarea sportivei este implicat avocatul Howard Jacobs, cunoscut pentru reprezentarea unor sportivi de top în cazuri internaționale de dopaj.