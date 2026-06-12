Meciul dintre Irlanda și Israel din Liga Națiunilor va avea loc pe teren neutru și fără spectatori

Meciul dintre Republica Irlanda și Israel, din Liga Națiunilor, nu se va mai disputa la Dublin. Partida va avea loc pe teren neutru, într-o altă țară, și se va juca fără spectatori, a anunțat Asociația de Fotbal din Irlanda (FAI), potrivit BBC.

Jocul era programat pe 4 octombrie, pe stadionul Aviva din Dublin. FAI a transmis că UEFA a aprobat cererea de mutare, după mai multe discuții privind organizarea partidei și problemele operaționale care ar fi putut apărea.

„Asociația consideră că provocările operaționale ar putea afecta desfășurarea meciului pe teren propriu, astfel că partida se va disputa în afara stadionului Aviva”, a transmis FAI.

Decizia vine pe fondul presiunilor din Irlanda pentru boicotarea meciurilor cu Israel, în contextul conflictului din Orientul Mijlociu.

Cele două echipe urmează să joace pe teren neutru și pe 27 septembrie, în partida organizată de Israel în Grupa B3 a Ligii Națiunilor.

FAI a transmis însă că Irlanda va disputa meciurile cu Israel, avertizând că un boicot ar avea „un impact profund asupra întregului fotbal irlandez”.