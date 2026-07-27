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FC Botoșani – Rapid 1-1, în etapa 2 din Superliga

FC Botoșani și Rapid au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputată luni seară în cadrul etapei a 2-a a Superligii.
FC Botoșani – Rapid 1-1, în etapa 2 din Superliga
Daniel Pancu
Laurentiu Marinov
27 iul. 2026, 23:54, Sport
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Meciul dintre FC Botoșani și Rapid, care a contat pentru etapa 2 din Superliga, s-a terminat cu o remiză, 1-1. Pentru giuleșteni a marcat Petrila, în timp ce reușita gazdelor a fost semnată de Mailat, relatează ProSport.

Echipele de start

FC Botoșani: Anestis – Ilaș, Miron, M. Diarra, Creț – E. Papa, C. Petro – Mitrov, Ongenda, Mailat – Dumiter

Rezerve: Gurău, Bayeye, Diaw, Sadiku, Țigănașu, Bordeianu, Lucas De Vega, Bodișteanu, D. Ș. Ștefan, Markovic, Kovtaliuk, Sorodoc

Antrenor: Marius Croitoru

 

Rapid: Aioani – Ciobotariu, Pașcanu, Kramer, Sălceanu – Grameni, Vulturar, Bubanja – Moruțan, Jambor, Petrila

Rezerve: Ungureanu, Senciuc, Graovac, C. Ignat, Niculcea, A. Șucu, A. Dobre, Celik, El Sawy, Kamara, Burmaz, Kodor

Antrenor: Daniel Pancu

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