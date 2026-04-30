Reacția clubului SCM Timișoara după suspendarea provizorie a antrenorului George Buricea de ANAD

„Situația este simplă. Un jucător al naționalei României a acuzat o stare febrilă severă, iar eu nu am făcut decât să chem ajutor medical, în condițiile în care doctorul echipei naționale nu se afla în cantonament, în acel moment. Jucătorului Răzvan Trif i s-au administrat vitamina B și C, pentru a-i îmbunătăți starea generală, ceea ce s-a și întâmplat. Mai mult decât atât nu știu ce ar fi de spus, dar vă asigur că voi acorda întregul meu sprijin comisiilor și instanțelor care vor lucra pentru elucidarea acestui caz”, a declarat antrenorul George Buricea, potrivit unui comunicat al clubului din Timișoara.

„Începând cu data de 29.04.2026, antrenorul Buricea George Ionuț este suspendat provizoriu din activitatea sportivă, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (6) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport”, se arată în decizia ANAD.

Clubul a confirmat că a fost informat despre decizia ANAD și a subliniat că antrenorul va contesta măsura.

„Din păcate pentru clubul nostru, George Buricea este suspendat pentru încălcarea regulamentului anti-doping în decembrie. Nu este vorba de substanțe dopante, ci de încălcarea unei proceduri. Ieri seară am primit mailul, antrenorul va urma calea de recurs și va contesta decizia, urmând a-și angaja un avocat pe propria cheltuială. Noi am aflat aseară, chiar dacă evenimentul datează din 30 decembrie”, a declarat directorul SCM Timișoara, Laurențiu Marian.

Decizia ANAD

Conform ANAD, investigația a fost declanșată după o sesizare a Comisiei Medicale a Federației Române de Handbal.

„Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) a fost sesizată de Comisia Medicală a Federației Române de Handbal cu privire la un incident medical survenit în cadrul lotului național de handbal din data de 30.12.2025. Prin Nota de raport/consultare medicală înregistrată la ANAD cu nr. 2/05.01.2026 ni s-a transmis că sportivul Trif Răzvan Cristian a beneficiat de o perfuzie intravenoasă, administrată de personal medical extern, cu un volum ce depășește 100 ml, în locația de cantonament, respectiv la hotel, în afara cadrului legitim pe parcursul tratamentelor spitalicești, al procedurilor chirurgicale sau al investigațiilor clinice pentru stabilirea diagnosticului”, se mai arată în decizia ANAD.

Situația urmează să fie analizată de Comisia de Disciplină a Federației Române de Handbal, din 5 mai.

Potrivit clubului din Timișoara, decizia îi interzice tehnicianului prezența și la antrenamentele echipei.

Clubul a anunțat că formația va fi pregătită pentru ultimele două etape din Liga Națională de secunzii Andrei Păiuș și Sorin Sărăndan.