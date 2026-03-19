George Buricea, selecționerul României la handbal masculin, după victoria cu Turcia: Băieții au arătat că sunt o echipă, un grup unit

„O victorie foarte importantă pentru noi. Unii spun că a fost un meci ușor, însă pentru noi nu a fost deloc așa, mai ales ținând cont de absențele din lot. 7-8 jucători nu au fost alături de noi. Mă bucur pentru cei tineri care au debutat, unii dintre ei, și nu au făcut-o rău”, a declarat George Buricea, într-un interviu pentru Federația Română de Handbal.

Tehnicianul a menționat și accidentările suferite în partida de la Bolu, de joi.

„Îmi pare rău de finalul jocului, trebuia să fim mai serioși și să terminăm cu un avantaj mai mare. Din păcate, am pierdut și doi jucători importanți, Dani Vasile și Andras Szasz. Felicitări lui Dani Vasile, care a făcut un meci extraordinar, deși nu era 100% apt”, a afirmat antrenorul.

Buricea a subliniat unitatea echipei drept cheia succesului.

„Băieții au arătat că sunt o echipă, un grup unit, iar asta ne-a adus la această victorie. Totuși, calificarea nu este încă jucată, mai avem meciul retur la Buzău”, a conchis Buricea.

Meciul retur cu Turcia este programat la Buzău, duminică, de la ora 19:00.

Învingătoarea disputei dintre Turcia și România va întâlni Norvegia pentru calificarea la turneul final.