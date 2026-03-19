Prima pagină » Sport » Naționala masculină de handbal câștigă clar cu Turcia, în manșa tur din play-off-ul pentru Mondialul din 2027

Naționala masculină de handbal câștigă clar cu Turcia, în manșa tur din play-off-ul pentru Mondialul din 2027

Naționala masculină de handbal a României a învins reprezentativa Turciei, scor 37-31, în deplasare, la Bolu, joi după-amiază, în manșa tur din play-off-ul calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2027.
Naționala masculină de handbal câștigă clar cu Turcia, în manșa tur din play-off-ul pentru Mondialul din 2027
Nationala de handbal masculin a Romaniei a fost invinsa duminica, 10 noiembrie 2024, la Buzau, de reprezentativa Poloniei, scor 27-28 (9-15), in al doilea meci din grupa preliminara 8 a Campionatului European din 2026. SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
19 mart. 2026, 16:45, Sport

Echipa antrenată de George Buricea și Ionuț Georgescu a controlat jocul în cea mai mare parte a timpului și a intrat la pauză cu avantaj, 19-15. În partea secundă, tricolorii s-au desprins decisiv, ajungând chiar și la nouă goluri diferență, gestionând fără emoții finalul partidei.

Cei mai eficienți jucători ai României au fost Andrei Buzle, autor a 7 goluri din 8 aruncări, și Ionuț Nistor, care a înscris de 5 ori.

Daniel Stanciuc și Andrei Drăgan au contribuit fiecare cu câte 4 reușite, în timp ce Denis Vereș, Tudor Botea, Sorin Grigore și Alexandru Andrei au punctat de câte 3 ori.

În poartă, Dan Vasile a avut o prestație solidă, cu 8 intervenții și un procentaj de peste 30%, fiind completat de Vlăduț Rusu, care a reușit 3 parade importante în partea a doua a jocului.

De partea cealaltă, Doruk Pehlivan a fost principalul marcator al Turciei, cu 8 goluri, fiind secondat de Enis Harun Hacioglu și Eyüp Arda Yildiz, ambii cu câte 5 reușite.

Victoria din Turcia le oferă românilor prima șansă la calificarea în faza următoare, înaintea returului programat la Buzău, duminică, de la ora 19:00.

Dacă va trece de Turcia, România va întâlni Norvegia în duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2027.

