România pierde cu Turcia și ratează calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin 2027

Naționala masculină de handbal a României a ratat calificarea la ultima fază preliminară pentru Campionatul Mondial din 2027, după ce a fost învinsă de Turcia cu 31-37, duminică seară, în returul disputat la Buzău, rezultat care a anulat avantajul de cinci goluri din tur (37-32).
Foto: SORIN PANA / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
22 mart. 2026, 21:16, Sport

România pornea favorită înaintea returului, însă a avut o evoluție slabă, în special în prima parte. La pauză, Turcia conducea cu 21-16, iar confruntarea era practic relansată de la zero.

În partea secundă, „tricolorii” au încercat să revină și au fost de mai multe ori în poziția de a obține calificarea, apropiindu-se la trei sau patru goluri diferență pe tabelă.

Finalul a fost însă decis în favoarea oaspeților, care au gestionat mai bine momentele-cheie.

Cu mai puțin de un minut înainte de final, la scorul de 31-36, antrenorul României, George Buricea, a cerut time-out, însă indicațiile tactice nu au dat roade. Turcia a recuperat mingea și a marcat golul decisiv pentru 37-31.

Turcia a controlat partida printr-o eficiență superioară în atac, unde Doruk Pehlivan și Eyüp Arda Yildiz au fost principalii marcatori, fiecare cu câte 10 goluri.

Pentru România, principalii marcatori au fost Bogdan Rață și Codrin Radu, cu câte 5 goluri fiecare. Denis Vereș, Ionuț Nistor și Andrei Drăgan au marcat câte 3 goluri fiecare.

La nivelul portarilor, diferența a fost evidentă. Can Adanir a avut 11 intervenții (aproximativ 27% procentaj). Dumitru Rusu a reușit doar 5 parade pentru România.

Din echipa României a lipsit portarul de bază Ionuț Iancu, accidentat.

În urma acestui rezultat, Turcia avansează în faza următoare, unde va întâlni Norvegia pentru un loc la turneul final.

România ratează din nou calificarea la Campionatul Mondial, competiție la care nu a mai participat de la ediția din 2011.

