România încheie pe locul 3 Campionatul Mondial de Hochei pe gheață Divizia I/B și ratează promovarea

În meciurile disputate marți, în ultima zi a campionatului mondial Divizia I/B, disputat la Shenzen, în China, România a învins Coreea de Sud, scor 4-1.

Spania a învins clar Țările de Jos, scor 4-0, iar China a câștigat cu Estonia, după loviturile de departajare, scor 4-3. În urma victoriei, China a devansat România și a ocupat locul 2.

România a acumulat 10 puncte după cinci meciuri, cu un bilanț de 3 victorii și 2 înfrângeri (una în prelungiri), golaveraj 19-9.

Estonia s-a situat pe prima poziție, cu 13 puncte, asigurându-și promovarea încă din penultima etapă.

China a încheiat la egalitate de puncte cu România, însă a ocupat locul 2 în urma victoriei din meciul direct.

Coreea de Sud (9 puncte), Spania (3 puncte) și Țările de Jos (0 puncte) au completat clasamentul.

Prima clasată a promovat în Divizia I/A, iar ultima clasată a retrogradat în Divizia II/A.

România a avut trei jucători în Top 5 al marcatorilor: locul 3 – Császár Hunor – 9 puncte (3 goluri / 6 pase decisive); locul 4 – Péter Balázs – 9 puncte (1/9); locul 5 – Részegh Tamás – 8 puncte (5/3).

În plus, Adorjan Attila a fost liderul portarilor din cadrul turneului, cu 95.40% procentaj de reușită.

Lotul complet al României la Campionatul Mondial Divizia I/B:

Jucători: Adorján Attila, Adorján Örs, Rasmus Rinne, Haaranen Matias, Andrei Dan Filip, Kánya Tamás, Evgeny Skachkov, Rokaly Norbert, Rokaly-Boldizsár Richárd, Gecse Olivér, Imre Patrik, Salló Alpár, Részegh Tamás, Péter Balázs, Molnár Zsombor, Császár Hunor, Láday Tamás, Gajdó Balázs, Mesikämmen Konsta, Sándor Székely Ottó, Ferencz Csibi Róbert, Bors Huba, Owen Williams.

Staff tehnic: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Antal Előd Gergely (team manager), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Császár Róbert (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut).