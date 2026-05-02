România obține o victorie clară cu Spania la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Divizia I/B și se menține în lupta pentru revenirea în eșalonul secund valoric

România a învins Spania, sâmbătă dimineață, în etapa a 3-a de la Campionatul Mondial de hochei pe gheață Divizia I/B, competiție găzduită de China, la Shenzhen, și se menține în cursa pentru a reveni în al doilea eșalon valoric mondial.
sursă foto: FRHG
Petre Apostol
02 mai 2026, 10:05, Sport

România a deschis scorul rapid, prin Patrik Imre, în minutul 4. Însă, Spania a restabilit egalitatea în prima treime, prin Jaime Capillas, în minutul 17, în superioritate numerică.

Momentul decisiv a venit în treimea a doua.

România a revenit în avantaj în minutul 25, prin Tamas Reszegh (power-play), iar apoi a majorat diferența prin Richard Rokaly în minutul 26.

Hunor Csaszar a marcat pentru 4-1 în minutul 33, după o acțiune colectivă bine construită.

În treimea finală nu s-a mai înscris, iar România a controlat jocul până la final.

Echipa tricoloră a ajuns momentan pe primul loc al clasamentului, cu 7 puncte. A devansat astfel pe Coreea de Sud și Estonia, care au câte 6 puncte fiecare și un meci mai puțin disputat.

Cele două echipe urmează să se întâlnească în meci direct în etapa a 3-a, sâmbătă, de la ora 11:00.

România a retrogradat anul trecut din Divizia I/A.

