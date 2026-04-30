Medalie de argint pentru România la Cupa Europeană de gimnastică ritmică în concursul junioarelor

Gimnasta română Patricia Stanciu a cucerit joi medalia de argint la Cupa Europeană de gimnastică ritmică în concursul de la cerc al junioarelor. Competiția are loc la Baku, în Azerbaidjan.
sursă foto: Federația Română de Gimnastică Ritmică
Petre Apostol
30 apr. 2026, 19:14, Sport

Patricia Stanciu, desemnată a treia gimnastă a țării în 2025 de Federația Română de Gimnastică Ritmică, a încheiat concursul de la cerc cu un total de 25.150 puncte.

Sportiva pregătită de antrenoarele Adriana Mitroi și Diana Văleanu a fost devansată la limită de rusoaica Kseniia Savinova (25.400 puncte).

Patricia Stanciu a avut cea mai mare notă din concurs la dificultate (10.3p), fiind singura gimnastă cu peste 10 puncte.

La execuție a fost notată cu 7.35, iar la elementele artistice, cu 7.5.

Medalia de bronz a fost adjudecată de ucraineanca Sofiia Kulikova, cu 25.000 puncte.

Sportiva română a mai concurat la două obiecte: măciuci (locul 13 – 22.900 puncte), minge (locul 16 – 21.150p).

România a mai avut-o în concurs și pe Rebeca Ulvockzi, care a ocupat locul 15 la panglică, cu 21.050 puncte.

Vineri, intră în concurs la Baku și senioarele Amalia Lică și Andreea Verdeș.

