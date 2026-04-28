Amalia Lică, Andreea Verdeș și ansamblu, înscrise în delegația României la Europenele de gimnastică ritmică

În concursul individual al senioarelor, România va fi reprezentată de Amalia Lică și Andreea Verdeș, potrivit listei nominale prezentată marți de Federația Europeană de Gimnastică. Ambele sportive române sunt înscrise să participe la toate cele patru obiecte din concurs (cerc, minge, măciuci și panglică).

La doar 16 ani, Amalia Lică și-a făcut debutul la senioare anul trecut, cucerind medalia de argint la măciuci, la Campionatul Mondial disputat la Rio de Janeiro (Brazilia). A fost prima medalie mondială a României după 33 de ani. Lică a fost prezentă și finala la individual, pe care a încheiat-o pe locul 17.

Andreea Verdeș este una dintre cele mai longevive gimnaste din ritmica românească. Sportiva din Iași de 25 de ani a avut un debut promițător de sezon, cu medalie de argint la individual la Aphrodite Cup Atena.

România va avea și echipă de ansamblu la senioare, formată din Anisia Drăgan, Elena Murărescu, Izabela Tilincă, Anca Sîrbu, Larisa Gheorghe și Teodora Potfălean.

La junioare, delegația României le include pe Rebecca Ulvoczki și Patricia Stanciu. Patricia Stanciu este înscrisă la trei aparate (cerc, minge, măciuci), iar Rebecca Ulvoczki la unul (panglică).

Concurența la Varna se anunță puternică, printre favoritele de pe listă fiind bulgăroaica Stiliana Nikolova, ucraineanca Taisiia Onofriichuk, germanca Darja Varfolomeev și italianca Sofia Raffaeli.