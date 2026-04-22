Barcelona, victorie la limită cu Celta Vigo și avans de nouă puncte față de Real Madrid

Soarta partidei a fost decisă în prima repriză, dintr-o lovitură de pedeapsă. În minutul 40, tânărul Lamine Yamal a marcat ce avea să fie singurul gol al partidei.

Formația antrenată de Hansi Flick s-a confruntat și cu două accidentări. În minutul 23, Joao Cancelo a fost schimbat, și în minutul 40, Lamine Yamal a părăsit terenul de joc după ce a transformat lovitura de la 11 metri.

De asemenea, partidă a fost întreruptă timp de aproape 20 de minute, după ce unui suporter i s-a făcut rău, suferind un stop cardio-respirator.

Cu șase partide rămase, Barcelona se află la o distanță confortabilă de rivalii de la Real Madrid, având un avans de nouă puncte.

Echipele de start:

Barcelona

Antrenor: Hansi Flick

4-2-3-1: J. García – J. Koundé, P. Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, E. García – L. Yamal, D. Olmo, Gavi, F. Torres

Celta Vigo

Antrenor: Claudio Gonzalez

3-4-3: I. Radu – M. Alonso, Y. Lago, J. Rodríguez – S. Carreira, I. Moriba, F. López, J. Rueda – H. Álvarez, F. Jutglà, P. Durán