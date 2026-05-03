Celta Vigo, cu Ionuț Radu titular, învinge Elche și rămâne pe loc de cupe europene în La Liga

Celta Vigo a deschis scorul în minutul 14, prin Hugo Álvarez, după o eroare în defensiva adversă. Echipa antrenată de Claudio Giráldez și-a majorat avantajul în minutul 30, când veteranul Iago Aspas a finalizat precis pentru 2-0.

Elche CF a redus din diferență în minutul 82, prin André Silva, care l-a învins din penalty pe internaționalul român Ionuț Radu.

Bucuria oaspeților a durat însă puțin, deoarece trei minute mai târziu Borja Iglesias a închis tabela la 3-1, după o fază spectaculoasă creată de Williot Swedberg.

Deși a dominat posesia, cu 67%, Elche nu a reușit să transforme superioritatea teritorială în ocazii decisive. Celta a fost mult mai eficientă, cu trei goluri din șase șuturi expediate.

În urma acestui succes, RC Celta de Vigo se apropie la trei puncte de Real Betis, ocupanta locului al cincilea, poziție care ar putea deveni eligibilă pentru UEFA Champions League în sezonul viitor.