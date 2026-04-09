Ionuț Radu, seară de coșmar în Europa League: Celta Vigo, învinsă de Freiburg. Toate rezultatele

Formația germană s-a impus fără drept de apel, prin golurile marcate de Vincenzo Grifo (10), Jan-Niklas Beste (32) și Matthias Ginter (78), într-un meci controlat în mare parte de gazde. Ionuț Radu, titular între buturi la Celta, nu a reușit să oprească ofensiva adversă, într-o partidă în care apărarea spaniolilor a cedat în repetate rânduri.

În ciuda posesiei relativ echilibrate, Freiburg a fost mult mai eficientă în fața porții față de Celta Vigo, luând o opțiune serioasă pentru calificarea în semifinale.

Într-un alt meci al serii, FC Porto și Nottingham Forest au remizat pe terenul portughezilor, scor 1-1.

Portughezii au deschis scorul prin William Gomes (11). Englezii au egalat rapid după un autogol al lui Martim Fernandes (13).

De asemenea, Aston Villa s-a impus pe terenul lui Bologna FC 1909, scor 3-1. Pentru englezi au marcat Ezri Konsa (44) și Ollie Watkins (51, 90+4). Pentru italieni a punctat Jonathan Rowe (90).

În celălalt duel din sferturi, disputat miercuri, SC Braga și Real Betis au terminat la egalitate, 1-1.

Manșa secundă a sferturilor de finală din Europa League se va disputa săptămâna viitoare.